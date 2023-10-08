Politico: надежды Запада на крах России не оправдались

08 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Спрос со стороны Китая и Индии способствуют росту цен на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Усилия Запада по подрыву экономики Кремля с помощью ограничения цен на нефтяные доходы России терпят неудачу. Основная российская нефть марки Urals преодолела установленный недружественными странами лимит, пишут западные эксперты. «Основная российская нефть марки Urals преодолела лимит, установленный странами G7+ на открытом рынке в июне. С тех пор в прошлом месяце поднялась выше 80 долларов за баррель. В настоящее время нефть торгуется Россией на уровне около 75 долларов за баррель», — заявляют авторы Politico. Издание отмечает, что с такими доходами России может продолжать СВО длительное время. Надежды на то, что у Москвы могут закончиться деньги на оружие и зарплаты солдатам, тают, предупреждают инсайдеры. Минфин РФ прогнозирует получение 500 млрд рублей доходов от нефтегаза в октябре. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах.

Усилия Запада по подрыву экономики Кремля с помощью ограничения цен на нефтяные доходы России терпят неудачу. Основная российская нефть марки Urals преодолела установленный недружественными странами лимит, пишут западные эксперты. «Основная российская нефть марки Urals преодолела лимит, установленный странами G7+ на открытом рынке в июне. С тех пор в прошлом месяце поднялась выше 80 долларов за баррель. В настоящее время нефть торгуется Россией на уровне около 75 долларов за баррель», — заявляют авторы Politico. Издание отмечает, что с такими доходами России может продолжать СВО длительное время. Надежды на то, что у Москвы могут закончиться деньги на оружие и зарплаты солдатам, тают, предупреждают инсайдеры. Минфин РФ прогнозирует получение 500 млрд рублей доходов от нефтегаза в октябре. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин в сентябре нефтегазовые доходы России восстановились до уровня 2022 года. Премьер-министр страны Михаил Мишустин также подчеркнул положительную динамику в нефтегазовых доходах.