Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

09 октября 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

По последним данным, один доллар торгуется выше ста рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю В начале осени рубль стал самой недооцененной валютой стран G20. Согласно расчетам РИА Новости, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) составляет около 33 рублей за доллар. «Согласно рейтингу стран G20 по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США», — передает РИА Новости детали расчетов. Отмечается, что при таких показателях, доллар должен торговаться за 33 рубля, а не за 100, как сейчас. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что в России высокий паритет покупательной способности. Согласно расчетам агентства, недооценены еще и рупии и юани. Их официальный курс почти в два раза выше, чем по ППС. Летом 2023 года курс доллара и евро стал стремительно расти. Такие показатели были только в первые дни спецоперации. Чтобы урегулировать ситуацию, ЦБ повысил ключевую ставку сначала до 12%, а затем и до 13%. При этом в Кремле заявляли, что россияне не должны переживать из-за падения национальной валюты по отношению к резервным, передает RT.

В начале осени рубль стал самой недооцененной валютой стран G20. Согласно расчетам РИА Новости, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) составляет около 33 рублей за доллар. «Согласно рейтингу стран G20 по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США», — передает РИА Новости детали расчетов. Отмечается, что при таких показателях, доллар должен торговаться за 33 рубля, а не за 100, как сейчас. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что в России высокий паритет покупательной способности. Согласно расчетам агентства, недооценены еще и рупии и юани. Их официальный курс почти в два раза выше, чем по ППС. Летом 2023 года курс доллара и евро стал стремительно расти. Такие показатели были только в первые дни спецоперации. Чтобы урегулировать ситуацию, ЦБ повысил ключевую ставку сначала до 12%, а затем и до 13%. При этом в Кремле заявляли, что россияне не должны переживать из-за падения национальной валюты по отношению к резервным, передает RT.