ЦБ повысил ключевую ставку до 13%

15 сентября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Об этом сообщили в ЦБ во время заседания. «Ключевая ставка — 13%», — говорится в сообщении регулятора, оно опубликовано в telegram-канале ЦБ. Ранее ставка поднималась до 12% из-за падения рубля. Аналитики отмечали, что на заседании ЦБ по ключевой ставки у регулятора есть два решения: сдержанное и агрессивное. При первом варианте доллар будет колебаться в районе 92 до 97. Если ЦБ решит пойти на более жесткие меры, то это опустит резервную валюту до уровня 87 рублей. Экономический эксперт из банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечал, что сдержанная политика предполагает повышение ключевой ставки до 13%. Это делается для того, чтобы потом регулятор мог ее снова поднять. Аналитик из ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал, что из-за условий рынка ЦБ вынужден принимать более агрессивное решение. Он отметил, что Банк России повысит ставку до 14%, что приведет к дальнейшему укреплению рубля, передает MK .

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Об этом сообщили в ЦБ во время заседания. «Ключевая ставка — 13%», — говорится в сообщении регулятора, оно опубликовано в telegram-канале ЦБ. Ранее ставка поднималась до 12% из-за падения рубля. Аналитики отмечали, что на заседании ЦБ по ключевой ставки у регулятора есть два решения: сдержанное и агрессивное. При первом варианте доллар будет колебаться в районе 92 до 97. Если ЦБ решит пойти на более жесткие меры, то это опустит резервную валюту до уровня 87 рублей. Экономический эксперт из банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечал, что сдержанная политика предполагает повышение ключевой ставки до 13%. Это делается для того, чтобы потом регулятор мог ее снова поднять. Аналитик из ИК «Регион» Валерий Вайсберг рассказал, что из-за условий рынка ЦБ вынужден принимать более агрессивное решение. Он отметил, что Банк России повысит ставку до 14%, что приведет к дальнейшему укреплению рубля, передает MK.