Альянс западных сторонников Украины дает трещину, а российская армия наращивает количество оружия Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия восполняет запасы своих вооружений быстрее, чем ожидали на Западе. Также альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. [Президенту РФ] Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит [оружия и снарядов] быстрее, чем ожидалось», — говорится в материале . Авторы добавляют, что чем дольше Киеву не удается добиться прорыва на фоне СВО, тем больше времени потребуется экономике страны и перевооружению армии. Но рано или поздно внутренние политические проблемы, снижение общественного интереса и кризисы приведут к уменьшению поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы.

В материале отмечается, что нерешительность стран НАТО в плане поставок вооружения для Украины уже позволила РФ выиграть время. Кроме того, западные эксперты еще с начала спецоперации предупреждали, что Москва готова воспользоваться любой задержкой, чтобы адаптироваться к ситуации.

Ранее бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил, что может случиться, если Украина проиграет России. В данном случае Соединенным Штатам придется увеличить бюджет. Также вполне возможен риск войны между Россией и Америкой.