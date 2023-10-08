Высокопоставленный полицейский из Пскова метит в кресло судьи в Пермском крае

09 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Полицейский на пенсии решил примерить мантию судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Квалификационная коллегия судей Пермского края нашла новую кандидатуру на пост судьи в Чердыни. Заявление подал бывший заместитель начальника УМВД по Псковской области Сергей Степонайтис. «Полковник юстиции Сергей Степонайтис может стать судьей Чердынского суда Прикамья. Его кандидатуру рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 17 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Степонайтис работал в должности заместителя начальника УМВД по Псковской области с ноября 2019 года. Сейчас он на пенсии. До переезда в Псков он работал в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю, где дослужился до первого заместителя руководителя ГСУ главка.

Квалификационная коллегия судей Пермского края нашла новую кандидатуру на пост судьи в Чердыни. Заявление подал бывший заместитель начальника УМВД по Псковской области Сергей Степонайтис. «Полковник юстиции Сергей Степонайтис может стать судьей Чердынского суда Прикамья. Его кандидатуру рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 17 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Степонайтис работал в должности заместителя начальника УМВД по Псковской области с ноября 2019 года. Сейчас он на пенсии. До переезда в Псков он работал в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю, где дослужился до первого заместителя руководителя ГСУ главка.