08 октября 2023

Высокопоставленный полицейский из Пскова метит в кресло судьи в Пермском крае

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Полицейский на пенсии решил примерить мантию судьи Фото:

Квалификационная коллегия судей Пермского края нашла новую кандидатуру на пост судьи в Чердыни. Заявление подал бывший заместитель начальника УМВД по Псковской области Сергей Степонайтис.

«Полковник юстиции Сергей Степонайтис может стать судьей Чердынского суда Прикамья. Его кандидатуру рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 17 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Степонайтис работал в должности заместителя начальника УМВД по Псковской области с ноября 2019 года. Сейчас он на пенсии. До переезда в Псков он работал в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю, где дослужился до первого заместителя руководителя ГСУ главка.

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Квалификационная коллегия судей Пермского края нашла новую кандидатуру на пост судьи в Чердыни. Заявление подал бывший заместитель начальника УМВД по Псковской области Сергей Степонайтис. «Полковник юстиции Сергей Степонайтис может стать судьей Чердынского суда Прикамья. Его кандидатуру рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края 17 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Степонайтис работал в должности заместителя начальника УМВД по Псковской области с ноября 2019 года. Сейчас он на пенсии. До переезда в Псков он работал в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю, где дослужился до первого заместителя руководителя ГСУ главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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