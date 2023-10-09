Mash: у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась граната

09 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в московском аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU У одного из пассажиров в аэропорту Домодедово в Москве взорвалась светошумовая граната. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «54-летний путешественник закинул снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж скользил через рентген. У подоспевших полицейских, очевидно, появились вопросы к гиганту мысли. Но, пока они их задавали, граната сработала», — говорится в сообщении. Пострадавших нет. Мужчину увезли в участок для разбирательств. Там стало известно, что он уже был ранее задержан за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Обновлено в 13:14 «При осмотре выяснилось, что граната не боевая — имитация — и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

У одного из пассажиров в аэропорту Домодедово в Москве взорвалась светошумовая граната. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «54-летний путешественник закинул снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж скользил через рентген. У подоспевших полицейских, очевидно, появились вопросы к гиганту мысли. Но, пока они их задавали, граната сработала», — говорится в сообщении. Пострадавших нет. Мужчину увезли в участок для разбирательств. Там стало известно, что он уже был ранее задержан за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Обновлено в 13:14 «При осмотре выяснилось, что граната не боевая — имитация — и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.