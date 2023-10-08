Тюменцы стали чаще пересаживаться на полноприводные авто с пробегом

«Авито Авто»: в Тюмени на 38% вырос спрос на внедорожники

09 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Самой популярной моделью у Тюменцев стала классическая «Нива 4×4» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени осенью на 38,7% вырос спрос на кроссоверы и внедорожники. Рейтинг самых покупаемых авто составил «Авито Авто», сообщает пресс-служба сервиса. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале 2023 года в Тюменской области. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Самой популярной моделью в сегменте стала классическая «Нива 4×4», второе место занимает ее тезка Chevrolet Niva. Их доли в сегменте автомобилей с пробегом составляют соответственно 8,4 и 5,4%. 4,1% у Kia Sportage, 3,7 — у Toyota RAV4. Замыкает топ по версии «Авито Авто» Volkswagen Tiguan — его доля в сегменте составляет 3,1%.

В Тюмени осенью на 38,7% вырос спрос на кроссоверы и внедорожники. Рейтинг самых покупаемых авто составил «Авито Авто», сообщает пресс-служба сервиса. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале 2023 года в Тюменской области. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Самой популярной моделью в сегменте стала классическая «Нива 4×4», второе место занимает ее тезка Chevrolet Niva. Их доли в сегменте автомобилей с пробегом составляют соответственно 8,4 и 5,4%. 4,1% у Kia Sportage, 3,7 — у Toyota RAV4. Замыкает топ по версии «Авито Авто» Volkswagen Tiguan — его доля в сегменте составляет 3,1%.