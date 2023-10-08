08 октября 2023

Тюменцы стали чаще пересаживаться на полноприводные авто с пробегом

«Авито Авто»: в Тюмени на 38% вырос спрос на внедорожники
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт ралли Офф-роад на Площади Революции. Челябинск, внедорожники, офф-роад, экстремальный спорт
Самой популярной моделью у Тюменцев стала классическая «Нива 4×4» Фото:

В Тюмени осенью на 38,7% вырос спрос на кроссоверы и внедорожники. Рейтинг самых покупаемых авто составил «Авито Авто», сообщает пресс-служба сервиса.

«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале 2023 года в Тюменской области. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Самой популярной моделью в сегменте стала классическая «Нива 4×4», второе место занимает ее тезка Chevrolet Niva. Их доли в сегменте автомобилей с пробегом составляют соответственно 8,4 и 5,4%. 4,1% у Kia Sportage, 3,7 — у Toyota RAV4. Замыкает топ по версии «Авито Авто» Volkswagen Tiguan — его доля в сегменте составляет 3,1%.

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В Тюмени осенью на 38,7% вырос спрос на кроссоверы и внедорожники. Рейтинг самых покупаемых авто составил «Авито Авто», сообщает пресс-служба сервиса. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале 2023 года в Тюменской области. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Самой популярной моделью в сегменте стала классическая «Нива 4×4», второе место занимает ее тезка Chevrolet Niva. Их доли в сегменте автомобилей с пробегом составляют соответственно 8,4 и 5,4%. 4,1% у Kia Sportage, 3,7 — у Toyota RAV4. Замыкает топ по версии «Авито Авто» Volkswagen Tiguan — его доля в сегменте составляет 3,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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