Тюменцы стали чаще пересаживаться на полноприводные авто с пробегом

В Тюмени осенью на 38,7% вырос спрос на кроссоверы и внедорожники. Рейтинг самых покупаемых авто составил «Авито Авто», сообщает пресс-служба сервиса.
«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале 2023 года в Тюменской области. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Самой популярной моделью в сегменте стала классическая «Нива 4×4», второе место занимает ее тезка Chevrolet Niva. Их доли в сегменте автомобилей с пробегом составляют соответственно 8,4 и 5,4%. 4,1% у Kia Sportage, 3,7 — у Toyota RAV4. Замыкает топ по версии «Авито Авто» Volkswagen Tiguan — его доля в сегменте составляет 3,1%.
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