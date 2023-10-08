В тюменской мэрии произойдет важная кадровая перестановка

Новым заместителем главы Тюмени станет директор депобра Дина Горковец

09 октября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Дина Горковец займет кресло перебравшейся в ТОГИРРО Веры Соловьевой Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени должность заместителя главы города займет экс-директор департамента образования Дина Горковец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и Галстуки». «Дина Горковец займет место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам. По данным „ПиГ“ кадровая рокировка с назначением Горковец на место экс-заместителя главы Тюмени Веры Соловьевой была продумана заранее», — говорится в сообщении. Сообщается, что Дина Горковец получила управленческий опыт на посту руководителя депобра и готова взять на себя вопросы соцполитики и образования в администрации Тюмени. Когда Горковец выйдет из отпуска ее назначат в город распоряжением Руслана Кухарука. Ранее URA.RU рассказало, что экс-заму главы Тюмени Вере Соловьевой обеспечили достойную пенсию. Она заняла должность руководителя ключевого тюменского института.

В Тюмени должность заместителя главы города займет экс-директор департамента образования Дина Горковец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и Галстуки». «Дина Горковец займет место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам. По данным „ПиГ“ кадровая рокировка с назначением Горковец на место экс-заместителя главы Тюмени Веры Соловьевой была продумана заранее», — говорится в сообщении. Сообщается, что Дина Горковец получила управленческий опыт на посту руководителя депобра и готова взять на себя вопросы соцполитики и образования в администрации Тюмени. Когда Горковец выйдет из отпуска ее назначат в город распоряжением Руслана Кухарука. Ранее URA.RU рассказало, что экс-заму главы Тюмени Вере Соловьевой обеспечили достойную пенсию. Она заняла должность руководителя ключевого тюменского института.