В тюменской мэрии произойдет важная кадровая перестановка

В Тюмени должность заместителя главы города займет экс-директор департамента образования Дина Горковец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и Галстуки».
«Дина Горковец займет место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам. По данным „ПиГ“ кадровая рокировка с назначением Горковец на место экс-заместителя главы Тюмени Веры Соловьевой была продумана заранее», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Дина Горковец получила управленческий опыт на посту руководителя депобра и готова взять на себя вопросы соцполитики и образования в администрации Тюмени. Когда Горковец выйдет из отпуска ее назначат в город распоряжением Руслана Кухарука.
Ранее URA.RU рассказало, что экс-заму главы Тюмени Вере Соловьевой обеспечили достойную пенсию. Она заняла должность руководителя ключевого тюменского института.
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