08 октября 2023
07 октября 2023

В тюменской мэрии произойдет важная кадровая перестановка

Новым заместителем главы Тюмени станет директор депобра Дина Горковец
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , соловьева вера
Дина Горковец займет кресло перебравшейся в ТОГИРРО Веры Соловьевой Фото:

В Тюмени должность заместителя главы города займет экс-директор департамента образования Дина Горковец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и Галстуки».

«Дина Горковец займет место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам. По данным „ПиГ“ кадровая рокировка с назначением Горковец на место экс-заместителя главы Тюмени Веры Соловьевой была продумана заранее», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Дина Горковец получила управленческий опыт на посту руководителя депобра и готова взять на себя вопросы соцполитики и образования в администрации Тюмени. Когда Горковец выйдет из отпуска ее назначат в город распоряжением Руслана Кухарука.

Ранее URA.RU рассказало, что экс-заму главы Тюмени Вере Соловьевой обеспечили достойную пенсию. Она заняла должность руководителя ключевого тюменского института.

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В Тюмени должность заместителя главы города займет экс-директор департамента образования Дина Горковец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и Галстуки». «Дина Горковец займет место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам. По данным „ПиГ“ кадровая рокировка с назначением Горковец на место экс-заместителя главы Тюмени Веры Соловьевой была продумана заранее», — говорится в сообщении. Сообщается, что Дина Горковец получила управленческий опыт на посту руководителя депобра и готова взять на себя вопросы соцполитики и образования в администрации Тюмени. Когда Горковец выйдет из отпуска ее назначат в город распоряжением Руслана Кухарука. Ранее URA.RU рассказало, что экс-заму главы Тюмени Вере Соловьевой обеспечили достойную пенсию. Она заняла должность руководителя ключевого тюменского института.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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