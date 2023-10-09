«Синьхуа»: ХАМАС заявил о готовности обменять заложников

09 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Война в Израиле идет уже третий день Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа» «Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию « Синьхуа » со ссылкой на источник. Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем. Новость по теме Конфликт Палестины и Израиля: что произошло за ночь. Видео Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК . При этом Россия готова пойти на радикальные меры по вызову своих граждан с территории Израиля. Это произойдет только после эскалации конфликта.

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа» «Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию «Синьхуа» со ссылкой на источник. Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем. Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК. При этом Россия готова пойти на радикальные меры по вызову своих граждан с территории Израиля. Это произойдет только после эскалации конфликта.