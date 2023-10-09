«Синьхуа»: ХАМАС заявил о готовности обменять заложников

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Война в Израиле идет уже третий день Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа»

«Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию «Синьхуа» со ссылкой на источник. Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем.

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Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК.

При этом Россия готова пойти на радикальные меры по вызову своих граждан с территории Израиля. Это произойдет только после эскалации конфликта.

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Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом пишет агентство «Синьхуа» «Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных, а израильских тюрьмах», — передает информацию «Синьхуа» со ссылкой на источник. Отмечается, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры для обмена заложников и заключенных. По информации агентства, ХАМАС отдаст военнопленных, если Израиль освободить 36 палестинских женщин из тюрем. Война в Израиле началась 7 октября, за первый день боев ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны из сектора Газа. Стороны обмениваются артобстрелами. К тому же 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, пишет МК. При этом Россия готова пойти на радикальные меры по вызову своих граждан с территории Израиля. Это произойдет только после эскалации конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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