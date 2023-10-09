Россия готова на радикальные меры из-за войны в Израиле

Россия готова пойти на радикальные меры по вызову российских граждан из Израиля. Это будет сделано в случае ухудшения обстановки в страны, которая связана с войной Израиля и сектором Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — передают слова Викторова РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент подтвержденных случаев гибели или пропажи российских граждан не зафиксировано. Данных о том, сколько граждан России покинуло территорию Израиля также нет.
Ранее Израиль официально объявил войну Палестине. Это стало ответом на военную операцию движения ХАМАС и многочисленные обстрелы страны боевиками. Число погибших в Израиле превысило 700 человек, еще более двух тысяч человек пострадали, многие были взяты в плен.
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