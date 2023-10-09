Россия готова на радикальные меры из-за войны в Израиле

Посол Викторов: РФ готова на радикальные меры для вывоза граждан из Израиля
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Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Россия готова принимать радикальные меры по вывозу граждан с территории Израиля, если там ухудшится ситуация Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия готова пойти на радикальные меры по вызову российских граждан из Израиля. Это будет сделано в случае ухудшения обстановки в страны, которая связана с войной Израиля и сектором Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — передают слова Викторова РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент подтвержденных случаев гибели или пропажи российских граждан не зафиксировано. Данных о том, сколько граждан России покинуло территорию Израиля также нет.

Ранее Израиль официально объявил войну Палестине. Это стало ответом на военную операцию движения ХАМАС и многочисленные обстрелы страны боевиками. Число погибших в Израиле превысило 700 человек, еще более двух тысяч человек пострадали, многие были взяты в плен.

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Россия готова пойти на радикальные меры по вызову российских граждан из Израиля. Это будет сделано в случае ухудшения обстановки в страны, которая связана с войной Израиля и сектором Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. «Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация», — передают слова Викторова РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент подтвержденных случаев гибели или пропажи российских граждан не зафиксировано. Данных о том, сколько граждан России покинуло территорию Израиля также нет. Ранее Израиль официально объявил войну Палестине. Это стало ответом на военную операцию движения ХАМАС и многочисленные обстрелы страны боевиками. Число погибших в Израиле превысило 700 человек, еще более двух тысяч человек пострадали, многие были взяты в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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