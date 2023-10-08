Родком выдвинул новое требование к концерту Инстасамки в Тюмени

Тюменский родительский комитет требует увеличить возрастной ценз на концертах Инстасамки. Об этом URA.RU рассказал руководитель организации Андрей Генерозов. Сейчас на выступлении Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) стоит ограничение 16+.
«Родительскую общественность, я имею в виду людей с традиционными нравственными взглядами, в первую очередь беспокоит такая вещь: чтобы те концерты, на которых присутствуют проявления, запрещенные для несовершеннолетних, сопровождались соответствующим возрастным цензом. Если Инстасамка никак не может обойтись без того, что обычно является атрибутом ее песен и концертов, пусть ставит тогда возрастной ценз 18+. Но, как правило, на ее выступлениях ограничение 16+. Если же концерт обозначат как для совершеннолетних, то к ней будет сложно придраться, в том числе и родительскому комитету», — рассказал Андрей Генерозов.
Общественник выдвинул еще одно условие, при котором выступление уроженки Тобольска допустимо в Тюмени. Это смена псевдонима певицы. «Вообще, стоило бы поменять ее псевдоним. Но это, конечно, невозможно с точки зрения пиара. Она стала знаменитой именно под этим именем», — добавляет Генерозов.
Концерт Инстасамки анонсирован в Тюмени на 30 марта. По данным сервиса «Яндекс Афиша», почти все билеты на выступление уже распроданы. Согласно объявлению, мероприятие предназначено для аудитории 16+.
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