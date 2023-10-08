Родком выдвинул новое требование к концерту Инстасамки в Тюмени

Тюменский родком: Инстасамка должна повысить возрастной ценз на своих концертах

09 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Общественники также призывают певицу сменить псевдоним Фото: Инстасамка / официальный telegram-канал / https://t.me/instasamkafuckyou Тюменский родительский комитет требует увеличить возрастной ценз на концертах Инстасамки. Об этом URA.RU рассказал руководитель организации Андрей Генерозов. Сейчас на выступлении Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) стоит ограничение 16+. «Родительскую общественность, я имею в виду людей с традиционными нравственными взглядами, в первую очередь беспокоит такая вещь: чтобы те концерты, на которых присутствуют проявления, запрещенные для несовершеннолетних, сопровождались соответствующим возрастным цензом. Если Инстасамка никак не может обойтись без того, что обычно является атрибутом ее песен и концертов, пусть ставит тогда возрастной ценз 18+. Но, как правило, на ее выступлениях ограничение 16+. Если же концерт обозначат как для совершеннолетних, то к ней будет сложно придраться, в том числе и родительскому комитету», — рассказал Андрей Генерозов. Общественник выдвинул еще одно условие, при котором выступление уроженки Тобольска допустимо в Тюмени. Это смена псевдонима певицы. «Вообще, стоило бы поменять ее псевдоним. Но это, конечно, невозможно с точки зрения пиара. Она стала знаменитой именно под этим именем», — добавляет Генерозов. Концерт Инстасамки анонсирован в Тюмени на 30 марта. По данным сервиса «Яндекс Афиша», почти все билеты на выступление уже распроданы. Согласно объявлению, мероприятие предназначено для аудитории 16+. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский родительский комитет требует увеличить возрастной ценз на концертах Инстасамки. Об этом URA.RU рассказал руководитель организации Андрей Генерозов. Сейчас на выступлении Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) стоит ограничение 16+. «Родительскую общественность, я имею в виду людей с традиционными нравственными взглядами, в первую очередь беспокоит такая вещь: чтобы те концерты, на которых присутствуют проявления, запрещенные для несовершеннолетних, сопровождались соответствующим возрастным цензом. Если Инстасамка никак не может обойтись без того, что обычно является атрибутом ее песен и концертов, пусть ставит тогда возрастной ценз 18+. Но, как правило, на ее выступлениях ограничение 16+. Если же концерт обозначат как для совершеннолетних, то к ней будет сложно придраться, в том числе и родительскому комитету», — рассказал Андрей Генерозов. Общественник выдвинул еще одно условие, при котором выступление уроженки Тобольска допустимо в Тюмени. Это смена псевдонима певицы. «Вообще, стоило бы поменять ее псевдоним. Но это, конечно, невозможно с точки зрения пиара. Она стала знаменитой именно под этим именем», — добавляет Генерозов. Концерт Инстасамки анонсирован в Тюмени на 30 марта. По данным сервиса «Яндекс Афиша», почти все билеты на выступление уже распроданы. Согласно объявлению, мероприятие предназначено для аудитории 16+.