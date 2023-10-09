Армяне, живущие в Свердловской области, собирают гумпомощь для беженцев Карабаха

09 октября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Свердловские армяне собирают деньги для покупки гумпомощи беженцам Карабаха Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Представители армянской диаспоры в Свердловской области призывают земляков помочь со сбором гуманитарной помощи для беженцев Нагорного Карабаха. Организаторы сбора просят перевести любую непосильную сумму, чтобы приобрести необходимые товары в Ереване. «Армянская молодежь во главе старших представителей общины решили организовать сбор денежных средств для приобретения товаров первой необходимости. Сбор будет осуществляться в денежном виде. Подобный сбор предполагает большие затраты на логистику. Чтобы не терять средства на этом и оказать как можно больше помощи нашим соотечественникам, в этот раз сбор будет осуществляться в денежном виде, а необходимые продукты будут покупаться на месте в Армении», — говорится в сообщении telegram-канала AniArmenia_EKB. Карабахский конфликт — этнополитический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами вокруг Нагорного Карабаха. Межобщинный конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрел новую остроту в годы перестройки, на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане. Стычки за регион между государствами усилились в последние 30 лет. В 2023 году конфликт в Нагорном Карабахе получил новое развитие. Азербайджанские войска начали наносить удары высокоточным оружием по позициям Вооруженных сил Армении. 28 сентября 2023 года глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. Вся информация о конфликте — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители армянской диаспоры в Свердловской области призывают земляков помочь со сбором гуманитарной помощи для беженцев Нагорного Карабаха. Организаторы сбора просят перевести любую непосильную сумму, чтобы приобрести необходимые товары в Ереване. «Армянская молодежь во главе старших представителей общины решили организовать сбор денежных средств для приобретения товаров первой необходимости. Сбор будет осуществляться в денежном виде. Подобный сбор предполагает большие затраты на логистику. Чтобы не терять средства на этом и оказать как можно больше помощи нашим соотечественникам, в этот раз сбор будет осуществляться в денежном виде, а необходимые продукты будут покупаться на месте в Армении», — говорится в сообщении telegram-канала AniArmenia_EKB. Карабахский конфликт — этнополитический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами вокруг Нагорного Карабаха. Межобщинный конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрел новую остроту в годы перестройки, на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане. Стычки за регион между государствами усилились в последние 30 лет. В 2023 году конфликт в Нагорном Карабахе получил новое развитие. Азербайджанские войска начали наносить удары высокоточным оружием по позициям Вооруженных сил Армении. 28 сентября 2023 года глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. Вся информация о конфликте — в сюжете URA.RU.