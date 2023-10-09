Минобороны Израиля заявило о «смерти» лидера ХАМАСА

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, военная полиция
Лидер ХАМАСа Яхья Самвар мертв, заявили в Минобороны Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Лидера палестинской группировки ХАМАС Яхью Самвару ожидает учесть «мертвца». Об этом сообщил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари во время пресс-конференции.

«Яхья Синвар — командующий кампанией [по вторжению в Израиль], и он „мертвец“», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times Of Israel. Он также добавил, что военное и политическое руководство должно обречены.

Война в Израиле идет третий день. В настоящий момент все боестолкновения в городе завершились.

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Лидера палестинской группировки ХАМАС Яхью Самвару ожидает учесть «мертвца». Об этом сообщил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари во время пресс-конференции. «Яхья Синвар — командующий кампанией [по вторжению в Израиль], и он „мертвец“», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times Of Israel. Он также добавил, что военное и политическое руководство должно обречены. Война в Израиле идет третий день. В настоящий момент все боестолкновения в городе завершились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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