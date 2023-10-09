Минобороны Израиля заявило о «смерти» лидера ХАМАСА

Лидер ХАМАСа Яхья Самвар мертв, заявили в Минобороны Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Лидера палестинской группировки ХАМАС Яхью Самвару ожидает учесть «мертвца». Об этом сообщил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари во время пресс-конференции.
«Яхья Синвар — командующий кампанией [по вторжению в Израиль], и он „мертвец“», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает
Война в Израиле идет третий день. В настоящий момент все боестолкновения в городе завершились.
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