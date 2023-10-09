Армия обороны Израиля сообщила об окончании боев в городах

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, военные, ввс россии, stock
Израиль отправил на границу с сектором Газа вертолеты и танки Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газом. Об этом заявил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились.

«В настоящее время ни в одном из [возвращенных] городов боевых действий нет. Однако вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times of Israel.

Для усиления обороны, ЦАХАЛ отправит к сектору Газа танки, вертолеты и беспилотники. К тому же Хагари заявил, что с начала войны Израиль потратил четыре тысячи ракет. Также в стране была проведена экстренная мобилизация, было призвано в армию 300 000 человек за 48 часов.

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Война в Израиле идет уже третий день, пишет РАПСИ. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. 9 октября израильские военные заявили о поражении более 500 стратегических целей ХАМАС, спустя время движение запустило ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму.

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Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газом. Об этом заявил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились. «В настоящее время ни в одном из [возвращенных] городов боевых действий нет. Однако вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times of Israel. Для усиления обороны, ЦАХАЛ отправит к сектору Газа танки, вертолеты и беспилотники. К тому же Хагари заявил, что с начала войны Израиль потратил четыре тысячи ракет. Также в стране была проведена экстренная мобилизация, было призвано в армию 300 000 человек за 48 часов. Война в Израиле идет уже третий день, пишет РАПСИ. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. 9 октября израильские военные заявили о поражении более 500 стратегических целей ХАМАС, спустя время движение запустило ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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