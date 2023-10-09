Армия обороны Израиля сообщила об окончании боев в городах

09 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Израиль отправил на границу с сектором Газа вертолеты и танки Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газом. Об этом заявил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились. «В настоящее время ни в одном из [возвращенных] городов боевых действий нет. Однако вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times of Israel . Для усиления обороны, ЦАХАЛ отправит к сектору Газа танки, вертолеты и беспилотники. К тому же Хагари заявил, что с начала войны Израиль потратил четыре тысячи ракет. Также в стране была проведена экстренная мобилизация, было призвано в армию 300 000 человек за 48 часов. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Война в Израиле идет уже третий день, пишет РАПСИ. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. 9 октября израильские военные заявили о поражении более 500 стратегических целей ХАМАС, спустя время движение запустило ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму.

Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газом. Об этом заявил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились. «В настоящее время ни в одном из [возвращенных] городов боевых действий нет. Однако вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает The Times of Israel. Для усиления обороны, ЦАХАЛ отправит к сектору Газа танки, вертолеты и беспилотники. К тому же Хагари заявил, что с начала войны Израиль потратил четыре тысячи ракет. Также в стране была проведена экстренная мобилизация, было призвано в армию 300 000 человек за 48 часов. Война в Израиле идет уже третий день, пишет РАПСИ. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. 9 октября израильские военные заявили о поражении более 500 стратегических целей ХАМАС, спустя время движение запустило ракеты по Тель-Авиву и Иерусалиму.