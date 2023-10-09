В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС, Екатеринбург) студентов-хорошистов временно лишили скидок на обучение, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом льготы получили участники специальной военной операции и члены их семей, рассказали агентству представители института.
«Уральский институт управления — филиал РАНХиГС продолжает выполнять все обязательства перед студентами, в том числе по предоставлению социальных скидок. Дополнительно введены новые скидки участникам специальной военной операции и членам их семей. Решением Ученого совета вуза было приостановлено предоставление скидок в нескольких категориях: за хорошую учебу и внеучебную деятельность, до утверждения нового положения о скидках. Скидки по остальным категориям студентам предоставляются», — отметил замдиректора института Александр Яшин.
РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Учреждение готовит специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.
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