Президентский вуз на Урале отменил скидки за хорошую учебу. Фото

В уральском филиале РАНХиГС отменили скидки за хорошую учебу

09 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Скидки на обучение для хорошистов и отличников отменили до момента, пока не будет принято новое положение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС, Екатеринбург) студентов-хорошистов временно лишили скидок на обучение, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом льготы получили участники специальной военной операции и члены их семей, рассказали агентству представители института. «Уральский институт управления — филиал РАНХиГС продолжает выполнять все обязательства перед студентами, в том числе по предоставлению социальных скидок. Дополнительно введены новые скидки участникам специальной военной операции и членам их семей. Решением Ученого совета вуза было приостановлено предоставление скидок в нескольких категориях: за хорошую учебу и внеучебную деятельность, до утверждения нового положения о скидках. Скидки по остальным категориям студентам предоставляются», — отметил замдиректора института Александр Яшин. РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Учреждение готовит специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. Скидки на обучение «хорошистам» отменяют до 30 января 2024 года Фото предоставлено читателем URA.RU

В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС, Екатеринбург) студентов-хорошистов временно лишили скидок на обучение, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом льготы получили участники специальной военной операции и члены их семей, рассказали агентству представители института. «Уральский институт управления — филиал РАНХиГС продолжает выполнять все обязательства перед студентами, в том числе по предоставлению социальных скидок. Дополнительно введены новые скидки участникам специальной военной операции и членам их семей. Решением Ученого совета вуза было приостановлено предоставление скидок в нескольких категориях: за хорошую учебу и внеучебную деятельность, до утверждения нового положения о скидках. Скидки по остальным категориям студентам предоставляются», — отметил замдиректора института Александр Яшин. РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Учреждение готовит специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.