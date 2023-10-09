Президентский вуз на Урале отменил скидки за хорошую учебу. Фото

В уральском филиале РАНХиГС отменили скидки за хорошую учебу
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Виды Екатеринбурга , ранхигс, здание
Скидки на обучение для хорошистов и отличников отменили до момента, пока не будет принято новое положение Фото:

В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС, Екатеринбург) студентов-хорошистов временно лишили скидок на обучение, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом льготы получили участники специальной военной операции и члены их семей, рассказали агентству представители института.

«Уральский институт управления — филиал РАНХиГС продолжает выполнять все обязательства перед студентами, в том числе по предоставлению социальных скидок. Дополнительно введены новые скидки участникам специальной военной операции и членам их семей. Решением Ученого совета вуза было приостановлено предоставление скидок в нескольких категориях: за хорошую учебу и внеучебную деятельность, до утверждения нового положения о скидках. Скидки по остальным категориям студентам предоставляются», — отметил замдиректора института Александр Яшин.

РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Учреждение готовит специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.

Скидки на обучение «хорошистам» отменяют до 30 января 2024 года
Скидки на обучение «хорошистам» отменяют до 30 января 2024 года

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В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС, Екатеринбург) студентов-хорошистов временно лишили скидок на обучение, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом льготы получили участники специальной военной операции и члены их семей, рассказали агентству представители института. «Уральский институт управления — филиал РАНХиГС продолжает выполнять все обязательства перед студентами, в том числе по предоставлению социальных скидок. Дополнительно введены новые скидки участникам специальной военной операции и членам их семей. Решением Ученого совета вуза было приостановлено предоставление скидок в нескольких категориях: за хорошую учебу и внеучебную деятельность, до утверждения нового положения о скидках. Скидки по остальным категориям студентам предоставляются», — отметил замдиректора института Александр Яшин. РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Учреждение готовит специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также занимается подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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