Родственники Алексея Голдобина передали деньги детскому дому, как и завещал боец Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Оса Пермского края местный дом-интернат «Солнечный» торжественно открыл спортивно-игровой комплекс имени героя спецоперации Алексей Голдобина. Детская площадка появилась благодаря бойцу. Весной, во время отпуска, Алексей посетил учреждение и завещал, в случае гибели, передать выплату воспитанникам детского дома. Об этом сообщается в группе «Солнечного» в соцсети «ВКонтакте».

«Современная, надежная детская площадка была построена на благотворительные средства, завещанные участником СВО, нашим земляком Алексеем Александровичем Голдобиным. Эта история началась весной этого года. В детский дом пришел высокий, статный мужчина. Он рассказал, что является участником специальной военной операции, приехал на родину в отпуск и скоро вернется назад, выполнять свой воинский долг. Алексей (так представился незнакомец) пояснил, что хочет в случае своей смерти завещать денежную выплату детям нашего детского дома», — сказано в группе дома-интерната.

Алексей Голдобин погиб 20 мая под Бахмутом. Боец из Осы награжден медалью «За отвагу» и наградами ЧВК «Вагнер». Родные погибшего героя исполнили его волю и передали детдому денежные средства на строительство детской площадки. На церемонии ее открытия присутствовали представители местной власти, территориального отдела минсоцразвития Прикамья, ОНФ, а также строитель площадки Геннадий Селиванов.

Торжественное открытие детской площадки в доме-интернате состоялось 6 октября Фото: осинский дом-интернат «Солнечный», «ВКонтакте» https://vk.com/public216612667?ysclid=lnipawswyj502995104

На детской площадке установлена табличка в память о погибшем бойце Алексее Голдобине Фото: осинский дом-интернат «Солнечный», «ВКонтакте» https://vk.com/public216612667?ysclid=lnipawswyj502995104