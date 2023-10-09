В Пермском крае погибший на СВО боец завещал выплату детскому дому-интернату. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки
Родственники Алексея Голдобина передали деньги детскому дому, как и завещал боец Фото:

В городе Оса Пермского края местный дом-интернат «Солнечный» торжественно открыл спортивно-игровой комплекс имени героя спецоперации Алексей Голдобина. Детская площадка появилась благодаря бойцу. Весной, во время отпуска, Алексей посетил учреждение и завещал, в случае гибели, передать выплату воспитанникам детского дома. Об этом сообщается в группе «Солнечного» в соцсети «ВКонтакте».

«Современная, надежная детская площадка была построена на благотворительные средства, завещанные участником СВО, нашим земляком Алексеем Александровичем Голдобиным. Эта история началась весной этого года. В детский дом пришел высокий, статный мужчина. Он рассказал, что является участником специальной военной операции, приехал на родину в отпуск и скоро вернется назад, выполнять свой воинский долг. Алексей (так представился незнакомец) пояснил, что хочет в случае своей смерти завещать денежную выплату детям нашего детского дома», — сказано в группе дома-интерната.

Алексей Голдобин погиб 20 мая под Бахмутом. Боец из Осы награжден медалью «За отвагу» и наградами ЧВК «Вагнер». Родные погибшего героя исполнили его волю и передали детдому денежные средства на строительство детской площадки. На церемонии ее открытия присутствовали представители местной власти, территориального отдела минсоцразвития Прикамья, ОНФ, а также строитель площадки Геннадий Селиванов.

Торжественное открытие детской площадки в доме-интернате состоялось 6 октября
Торжественное открытие детской площадки в доме-интернате состоялось 6 октября
Фото:

На детской площадке установлена табличка в память о погибшем бойце Алексее Голдобине
На детской площадке установлена табличка в память о погибшем бойце Алексее Голдобине
Фото:
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В городе Оса Пермского края местный дом-интернат «Солнечный» торжественно открыл спортивно-игровой комплекс имени героя спецоперации Алексей Голдобина. Детская площадка появилась благодаря бойцу. Весной, во время отпуска, Алексей посетил учреждение и завещал, в случае гибели, передать выплату воспитанникам детского дома. Об этом сообщается в группе «Солнечного» в соцсети «ВКонтакте». «Современная, надежная детская площадка была построена на благотворительные средства, завещанные участником СВО, нашим земляком Алексеем Александровичем Голдобиным. Эта история началась весной этого года. В детский дом пришел высокий, статный мужчина. Он рассказал, что является участником специальной военной операции, приехал на родину в отпуск и скоро вернется назад, выполнять свой воинский долг. Алексей (так представился незнакомец) пояснил, что хочет в случае своей смерти завещать денежную выплату детям нашего детского дома», — сказано в группе дома-интерната. Алексей Голдобин погиб 20 мая под Бахмутом. Боец из Осы награжден медалью «За отвагу» и наградами ЧВК «Вагнер». Родные погибшего героя исполнили его волю и передали детдому денежные средства на строительство детской площадки. На церемонии ее открытия присутствовали представители местной власти, территориального отдела минсоцразвития Прикамья, ОНФ, а также строитель площадки Геннадий Селиванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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