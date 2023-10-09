Песков предложил российским релокантам в Израиле вернуться в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Родина не может угрожать гражданам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые уехали из России в Израиль, вернуться домой. Он отметил, что Родина не может угрожать гражданам. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной началу конкурса медиагрантов Российского географического общества.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые уехали из России в Израиль, вернуться домой. Он отметил, что Родина не может угрожать гражданам. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной началу конкурса медиагрантов Российского географического общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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