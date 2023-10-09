Песков предложил российским релокантам в Израиле вернуться в РФ

Родина не может угрожать гражданам, заявил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые уехали из России в Израиль, вернуться домой. Он отметил, что Родина не может угрожать гражданам. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной началу конкурса медиагрантов Российского географического общества.
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