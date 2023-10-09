В Екатеринбурге хотят вырыть новый пруд для пожарных

Мэрия Екатеринбурга ищет компанию, которая возьмется за выполнение работ по строительству подземного пожарного водоема на улице Новая в поселке Шувакиш. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
«Сооружение для строительства — пожарный водоем, состоящий из двух резервуаров на 60 квадратных метров каждый и разворотной площадки для пожарных машин», — написано в документе. Исполнители обязаны выполнить список задач: подготовка строительной площадки (валка деревьев, корчевка пней), основные объекты строительства (установка пожарных резервуаров), благоустройство и озеленение территории.
Заявки принимают до 13 октября 2023 года. А срок выполнения работ — до 20 декабря 2023 года.
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