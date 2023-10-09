В Екатеринбурге пройдет финал конкурса, победители которого получат 1 млн рублей

В Екатеринбурге состоится окружной финал конкурса «Лидеры России»

09 октября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России», который проводят среди управленцев с целью найти лучших. В уральскую столицу приедут 250 участников со всей страны, мероприятие такуже посетят полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Финал конкурса состоится 13 — 15 октября. В первый день конкурсанты проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет. 14 октября состоится официальное открытие финала и начнутся оценочные мероприятия. На 15 октября запланирована деловая программа с участием наставников и представителей округа. В этот же день назовут имена победителей, который выйдут в суперфинал и получат один млн рублей. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится уже в пятый раз. Он стартовал 4 апреля 2023 года, на участие поступило 158 995 заявок из 89 регионов страны и 89 стран. Из них почти 13 тысяч человек — жители УрФО.

Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России», который проводят среди управленцев с целью найти лучших. В уральскую столицу приедут 250 участников со всей страны, мероприятие такуже посетят полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Финал конкурса состоится 13 — 15 октября. В первый день конкурсанты проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет. 14 октября состоится официальное открытие финала и начнутся оценочные мероприятия. На 15 октября запланирована деловая программа с участием наставников и представителей округа. В этот же день назовут имена победителей, который выйдут в суперфинал и получат один млн рублей. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится уже в пятый раз. Он стартовал 4 апреля 2023 года, на участие поступило 158 995 заявок из 89 регионов страны и 89 стран. Из них почти 13 тысяч человек — жители УрФО.