В Екатеринбурге пройдет финал конкурса, победители которого получат 1 млн рублей

В Екатеринбурге состоится окружной финал конкурса «Лидеры России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России» Фото:

Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России», который проводят среди управленцев с целью найти лучших. В уральскую столицу приедут 250 участников со всей страны, мероприятие такуже посетят полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

Финал конкурса состоится 13 — 15 октября. В первый день конкурсанты проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет. 14 октября состоится официальное открытие финала и начнутся оценочные мероприятия. На 15 октября запланирована деловая программа с участием наставников и представителей округа. В этот же день назовут имена победителей, который выйдут в суперфинал и получат один млн рублей.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится уже в пятый раз. Он стартовал 4 апреля 2023 года, на участие поступило 158 995 заявок из 89 регионов страны и 89 стран. Из них почти 13 тысяч человек — жители УрФО.

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Екатеринбург станет площадкой для окружного финала конкурса «Лидеры России», который проводят среди управленцев с целью найти лучших. В уральскую столицу приедут 250 участников со всей страны, мероприятие такуже посетят полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Финал конкурса состоится 13 — 15 октября. В первый день конкурсанты проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет. 14 октября состоится официальное открытие финала и начнутся оценочные мероприятия. На 15 октября запланирована деловая программа с участием наставников и представителей округа. В этот же день назовут имена победителей, который выйдут в суперфинал и получат один млн рублей. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится уже в пятый раз. Он стартовал 4 апреля 2023 года, на участие поступило 158 995 заявок из 89 регионов страны и 89 стран. Из них почти 13 тысяч человек — жители УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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