184 курганских дома подключили к отоплению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сотнях домов Кургана запустят теплоснабжение. Соответствующая информация появилась в официальной группе местной коммунальной организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Информация по запуску и остановке теплоснабжения. 3 октября произведено заполнение тепловых сетей на 184 многоквартирных дома», — указано в посте «Курганской генерирующей компании». Сообщается, что из-за порыва на трубопроводе подача тепла остановлена по нескольким адресам: Гоголя, 126, 124, Карла Маркса, 147, 151, Коли Мяготина, 128, 132, 134, Ленина, 42, 44.

Согласно данным коммунальщиков, отопление дали в следующих домах:

2-я Часовая 5, 9, 9А, 13, 13А, 15, 17

Аргентовского 44, 46

Бурова Петрова 96, 96Г, 96Гк.1, 98Г

Бульвар Солнечный 3, 4, 5, 7, 13

Бажова 140

Блюхера 6, 68

Гоголя 84, 92, 100, 102, 108, 110, 110А, 114, 116, 116А, 129, 131, 133, 151, 183, 183А

Дзержинского 6А, 10А, 11, 12, 14, 17А, 21, 29А, 34, 36, 36А, 37, 37А, 42, 61

Заводская 63

Зайцева 85

Зорге 18А

Карла Маркса 86А, 145А

Коли Мяготина 32, 65, 66А, 103, 109, 111, 113, 144, 146, 148, 152, 153, 155, 155Б, 159, 163, 165 вставка, 165А, 167, 169, 178, 181

Комсомольская 29-а

Конституции 12а, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 58А, 61, 65

Кравченко 49, 56, 61, 94

Краснодонская 7А, 10, 12, 14, 19

Красномаячная 64

Кремлева 7

Криволапова 10, 48А

Куйбышева 70Б, 92, 123, 127, 129, 129А, 143

Ленина 27

Линейная 52

Максима Горького 109, 109А, 113, 138, 207, 209

Машиностроителей 2, 3, 3А, 5

Некрасова 9, 11, 30, 31, 41, 63

Озерная 3

Победы 3

Пролетарская 35, 38, 42, 44, 48, 50, 57, 64, 65, 66, 71, 80

Пушкина 201, 203, 205

Р.Крестьянская 8, 14

Радионова 40а

Сухэ Батора 12

Савельева 18, 39, 41, 42, 45А, 56, 58

Садовая 8-а

Сибирская 58

Советская 103, 133, 142, 145, 146, 146Б, 166

Станционная 22, 64

Станционная,64

Тельмана 10, 12, 16

Техническая 1

Уральская 3, 12

Урицкого 124, 126, 128, 130, 151, 157, 195

Чернореченская 119

Шевелевская 20

Югова 19

Ястржембского 39А

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Коммунальщики пообещали, что с 2 октября отопление запустят почти в 200 домах.