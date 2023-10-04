В сотнях домов Кургана дали отопление. Список

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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
184 курганских дома подключили к отоплению Фото:

В сотнях домов Кургана запустят теплоснабжение. Соответствующая информация появилась в официальной группе местной коммунальной организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Информация по запуску и остановке теплоснабжения. 3 октября произведено заполнение тепловых сетей на 184 многоквартирных дома», — указано в посте «Курганской генерирующей компании». Сообщается, что из-за порыва на трубопроводе подача тепла остановлена по нескольким адресам: Гоголя, 126, 124, Карла Маркса, 147, 151, Коли Мяготина, 128, 132, 134, Ленина, 42, 44.

Согласно данным коммунальщиков, отопление дали в следующих домах:

  • 2-я Часовая 5, 9, 9А, 13, 13А, 15, 17
  • Аргентовского 44, 46
  • Бурова Петрова 96, 96Г, 96Гк.1, 98Г
  • Бульвар Солнечный 3, 4, 5, 7, 13
  • Бажова 140
  • Блюхера 6, 68
  • Гоголя 84, 92, 100, 102, 108, 110, 110А, 114, 116, 116А, 129, 131, 133, 151, 183, 183А
  • Дзержинского 6А, 10А, 11, 12, 14, 17А, 21, 29А, 34, 36, 36А, 37, 37А, 42, 61
  • Заводская 63
  • Зайцева 85
  • Зорге 18А
  • Карла Маркса 86А, 145А
  • Коли Мяготина 32, 65, 66А, 103, 109, 111, 113, 144, 146, 148, 152, 153, 155, 155Б, 159, 163, 165 вставка, 165А, 167, 169, 178, 181
  • Комсомольская 29-а
  • Конституции 12а, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 58А, 61, 65
  • Кравченко 49, 56, 61, 94
  • Краснодонская 7А, 10, 12, 14, 19
  • Красномаячная 64
  • Кремлева 7
  • Криволапова 10, 48А
  • Куйбышева 70Б, 92, 123, 127, 129, 129А, 143
  • Ленина 27
  • Линейная 52
  • Максима Горького 109, 109А, 113, 138, 207, 209
  • Машиностроителей 2, 3, 3А, 5
  • Некрасова 9, 11, 30, 31, 41, 63
  • Озерная 3
  • Победы 3
  • Пролетарская 35, 38, 42, 44, 48, 50, 57, 64, 65, 66, 71, 80
  • Пушкина 201, 203, 205
  • Р.Крестьянская 8, 14
  • Радионова 40а
  • Сухэ Батора 12
  • Савельева 18, 39, 41, 42, 45А, 56, 58
  • Садовая 8-а
  • Сибирская 58
  • Советская 103, 133, 142, 145, 146, 146Б, 166
  • Станционная 22, 64
  • Станционная,64
  • Тельмана 10, 12, 16
  • Техническая 1
  • Уральская 3, 12
  • Урицкого 124, 126, 128, 130, 151, 157, 195
  • Чернореченская 119
  • Шевелевская 20
  • Югова 19
  • Ястржембского 39А

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Коммунальщики пообещали, что с 2 октября отопление запустят почти в 200 домах.

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В сотнях домов Кургана запустят теплоснабжение. Соответствующая информация появилась в официальной группе местной коммунальной организации в социальной сети «ВКонтакте». «Информация по запуску и остановке теплоснабжения. 3 октября произведено заполнение тепловых сетей на 184 многоквартирных дома», — указано в посте «Курганской генерирующей компании». Сообщается, что из-за порыва на трубопроводе подача тепла остановлена по нескольким адресам: Гоголя, 126, 124, Карла Маркса, 147, 151, Коли Мяготина, 128, 132, 134, Ленина, 42, 44. Согласно данным коммунальщиков, отопление дали в следующих домах: Ранее URA.RU писало, что в Кургане стали активнее подключать дома к отоплению. Коммунальщики пообещали, что с 2 октября отопление запустят почти в 200 домах.
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