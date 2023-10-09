Пермяков зовут строить корабли ВМФ за зарплату в 150 тысяч рублей

Завод строит корабли для нужд ВМФ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на оборонном судостроительном заводе в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Предприятию, которое занимается изготовлением морских и речных кораблей, в том числе предназначенных для нужд ВМФ России, требуются рабочие. Трудиться необходимо вахтовым методом, за вахту в 26 дней обещают платить более 150 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. На оборонный судостроительный завод в Зеленодольске требуются сварщики-аргонщики. Количество вакантных мест ограничено. Продолжительность вахты на ваш выбор, заработная плата за 26 смен составит 157 тысяч рублей. Предоставляем за счет работодателя проживание в квартирах. Требования — наличие квалификационного удостоверения, опыт работы от одного года. Обязанности — чтение чертежей, аргонодуговая сварка», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

АО «Зеленодольский завод имени Горького» занимается постройкой кораблей и судов различного назначения, а также их поставкой на внутренний рынок и на экспорт. За годы своей истории предприятие построило более 600 военных судов. Среди них — малые противолодочные корабли, ракетные корабли на воздушной подушке «Бора» и «Самум», флагман Каспийской флотилии РК «Татарстан» и другой флот.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на заводе в Дзержинске Нижегородской области. Предприятию, которое выпускает взрывчатые вещества для боеголовок к ракетным комплексам ПВО, требуются фрезеровщики на зарплату в 160 тысяч рублей.