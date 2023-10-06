Пермяков зовут делать заряды для систем ПВО за зарплату в 160 тысяч рублей

Завод выпускает взрывчатые вещества для боеголовок к ракетным комплексам ПВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на заводе в Дзержинске Нижегородской области. Предприятию, которое выпускает взрывчатые вещества для различных снарядов и боеприпасов, в том числе для боеголовок к ракетным комплексам ПВО, требуются фрезеровщики. За вахту в 60 смен им обещают платить зарплату в 160 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Фрезеровщики на оборонный завод в Дзержинске вахтой. Требования — разряд не ниже четвертого, опыт работы от трех лет. Работать необходимо на вертикальных и горизонтальных станках. Предоставляем жилье с проживанием в квартирах по два человека в комнате. При самостоятельной аренде предоставляем компенсации до 4000 рублей. Зарплата за вахту в 60 смен — 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Как пояснила URA.RU менеджер по персоналу, разместившая вакансию, речь идет о ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». Данное предприятие оборонно-промышленного комплекса занимается производством взрывчатых веществ. Заводские технологии позволяют заряжать практически все виды российских боеприпасов, в том числе авиационные и артиллерийские снаряды, противотанковые мины и боеголовки к ракетным системам ПВО.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудоустроиться вахтовым методом на производство БТР и бронеавтомобилей «Тигр». Речь об Арзамасском машиностроительном заводе, набирающем рабочих на зарплату в 170 тысяч рублей.