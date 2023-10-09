Мандат умершего пермского депутата Житникова станет плавающим

09 октября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

В заксобрании до Нового года появится новый депутат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор ООО «ВИАЛ групп», депутат Березовской думы в Пермском крае Виктор Пермяков откажется от кресла депутата заксобрания, и мандат станет плавающим. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Пермяков занимает вторую строчку в региональной группе «Единой России» на выборах в заксобрание в 2021 году. Первый номер в списке Александр Житников скоропостижно скончался. «Пермяков откажется от мандата. Он не намерен становиться депутатом заксобрания», — отметил источник. По данным собеседника, заявления об отказе напишут и два других члена региональной группы — депутат Кишерского округа Сергей Кузнецов и депутат Суксунской думы Андрей Бабин. В этом случае мандат становится плавающим, и реготделение «Единой России» вправе отдать его любому человеку в списке партии на выборах 2021 года. Кто именно станет депутатом, пока не определено. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что партия не принимала никаких решений по этому поводу. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Александр Житников скоропостижно умер в конце сентября. На пленарном заседании 26 октября депутаты заксобрания должны освободить его от полномочий. В течение двух недель после этого все претенденты могут написать отказы, а «Единая Россия» после этого вправе выбрать любого кандидата из списка и направить его фамилию в избирком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор ООО «ВИАЛ групп», депутат Березовской думы в Пермском крае Виктор Пермяков откажется от кресла депутата заксобрания, и мандат станет плавающим. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Пермяков занимает вторую строчку в региональной группе «Единой России» на выборах в заксобрание в 2021 году. Первый номер в списке Александр Житников скоропостижно скончался. «Пермяков откажется от мандата. Он не намерен становиться депутатом заксобрания», — отметил источник. По данным собеседника, заявления об отказе напишут и два других члена региональной группы — депутат Кишерского округа Сергей Кузнецов и депутат Суксунской думы Андрей Бабин. В этом случае мандат становится плавающим, и реготделение «Единой России» вправе отдать его любому человеку в списке партии на выборах 2021 года. Кто именно станет депутатом, пока не определено. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил URA.RU, что партия не принимала никаких решений по этому поводу. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Александр Житников скоропостижно умер в конце сентября. На пленарном заседании 26 октября депутаты заксобрания должны освободить его от полномочий. В течение двух недель после этого все претенденты могут написать отказы, а «Единая Россия» после этого вправе выбрать любого кандидата из списка и направить его фамилию в избирком.