В Перми мужчина несколько месяцев насиловал дочь подруги

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Насилуя, мужчина угрожал девочке убийством Фото:

В Перми суд отправил за решетку мужчину, которого признал виновным в неоднократном изнасиловании 10-летней девочки. Преступления он совершал с декабря 2021 года по апрель 2022-го. Он пользовался тем, что его сожительница уходила на работу, и в это время издевался над ее дочерью, рассказали следователи.

«С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденный, проживая с сожительницей и ее 10-летней дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие матери ребенка, находившейся на работе, совершил в отношении малолетней изнасилования и иные действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние и угрожая ей убийством», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Всего удалось доказать семь эпизодов преступлений.

Прекратить издевательства удалось благодаря тому, что однажды мать девочки застали сожителя в момент совершения преступления. Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшей два млн рублей компенсации морального вреда.

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В Перми суд отправил за решетку мужчину, которого признал виновным в неоднократном изнасиловании 10-летней девочки. Преступления он совершал с декабря 2021 года по апрель 2022-го. Он пользовался тем, что его сожительница уходила на работу, и в это время издевался над ее дочерью, рассказали следователи. «С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденный, проживая с сожительницей и ее 10-летней дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие матери ребенка, находившейся на работе, совершил в отношении малолетней изнасилования и иные действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние и угрожая ей убийством», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Всего удалось доказать семь эпизодов преступлений. Прекратить издевательства удалось благодаря тому, что однажды мать девочки застали сожителя в момент совершения преступления. Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшей два млн рублей компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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