В Перми мужчина несколько месяцев насиловал дочь подруги

В Перми суд отправил за решетку мужчину, которого признал виновным в неоднократном изнасиловании 10-летней девочки. Преступления он совершал с декабря 2021 года по апрель 2022-го. Он пользовался тем, что его сожительница уходила на работу, и в это время издевался над ее дочерью, рассказали следователи.
«С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденный, проживая с сожительницей и ее 10-летней дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие матери ребенка, находившейся на работе, совершил в отношении малолетней изнасилования и иные действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние и угрожая ей убийством», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Всего удалось доказать семь эпизодов преступлений.
Прекратить издевательства удалось благодаря тому, что однажды мать девочки застали сожителя в момент совершения преступления. Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшей два млн рублей компенсации морального вреда.
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