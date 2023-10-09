Стало известно, о чем говорили пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в поле

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал подробную расшифровку переговоров пилотов «Уральских авиалиний», которые 12 сентября посадили в пшеничном поле пассажирский самолет из-за отказавшей гидросистемы. Из нее видно, что пилоты эмоционально восприняли сообщение о низком уровне гидрожидкости и сразу стали искать пути решения проблемы.
- «ВП (второй пилот): Hydraulic [ground] low level (низкий уровень гидрожидкости).
- КВС (командир воздушного судна): Твою мать!
- ДЧЭ (доклад члена экипажа диспетчеру): Разрешите влево… зону ожидания.
- УВД (диспетчер управления воздушного движения): Разрешаю влево на зону ожидания, набор 800 метров.
- […]
- КВС: Б***ь (блин), шасси не уберется у нас уже. Б***ь!.. Clear hydraulic.
- ВП: Secondary failures — wheel, flight control. Flight controls — пятый, первый спойлер GREEN.
- КВС: Открывай FCOM… и HYDRAULIC…
- ДЧЭ: У нас гидравлика… потеря гидравлики… сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам.
- УВД: Понял.
- КВС: Б***ь, и топливо у нас заканчивается.
- ДЧЭ: Погоду Новосибирска.
- УВД: Будьте на приеме.
- КВС: Abnormal.
- ВП: Abnormal?
- ДЧЭ: С этим курсом пойду пока.
- УВД: Вас понял…», — следует из расшифровки (приведена не полностью).
Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет расследование инцидента. Подробная информация об этом происшествии и его последствиях — в сюжете URA.RU.
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