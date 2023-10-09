В Екатеринбурге силовики ищут водителя, который сбил 9-летнего ребенка и скрылся

В Екатеринбурге 9 октября на улице Куйбышева неустановленный водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь по улице Куйбышева при повороте направо, допустил наезд на 9-летнего ребенка и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадавший доставлен в детское лечебное учреждение», — сказано в сообщении.
Правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности и местонахождения водителя. Сообщить информацию о произошедшем ДТП можно по телефонам: 263-19-02 или 02.
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