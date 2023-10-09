В Екатеринбурге силовики ищут водителя, который сбил 9-летнего ребенка и скрылся

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Пострадавший доставлен в детское лечебное учреждение Фото:

В Екатеринбурге 9 октября на улице Куйбышева неустановленный водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь по улице Куйбышева при повороте направо, допустил наезд на 9-летнего ребенка и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадавший доставлен в детское лечебное учреждение», — сказано в сообщении.

Правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности и местонахождения водителя. Сообщить информацию о произошедшем ДТП можно по телефонам: 263-19-02 или 02.

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В Екатеринбурге 9 октября на улице Куйбышева неустановленный водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь по улице Куйбышева при повороте направо, допустил наезд на 9-летнего ребенка и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадавший доставлен в детское лечебное учреждение», — сказано в сообщении. Правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности и местонахождения водителя. Сообщить информацию о произошедшем ДТП можно по телефонам: 263-19-02 или 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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