The Hill: треть украинцев выступила за мирные переговоры с Россией

09 октября 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Количество украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией выросло с 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Треть жителей Украины хотят скорейшего прекращения противостояния с Россией путем мирных переговоров. Такие данные получены в результате опроса Gallup. «Опрос, проведенный с 27 июля по 3 августа, показывает, что <…> 31% украинцев заявили, что страна должна стремиться договориться о прекращении конфликта (с Россией — прим. URA.RU) как можно скорее», — передает итоги опроса издание The Hill . В сентябре прошлого года количество жителей Украины, выступающих за мирные переговоры, составляло только 26%. Для жителей Украины победой будет являться возвращение границ страны по состоянию на 2014 год, включая Крым. Так считает 91% опрошенных. Также опрос показал высокую степень доверия граждан к ВСУ — 95%. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны.

Треть жителей Украины хотят скорейшего прекращения противостояния с Россией путем мирных переговоров. Такие данные получены в результате опроса Gallup. «Опрос, проведенный с 27 июля по 3 августа, показывает, что <…> 31% украинцев заявили, что страна должна стремиться договориться о прекращении конфликта (с Россией — прим. URA.RU) как можно скорее», — передает итоги опроса издание The Hill. В сентябре прошлого года количество жителей Украины, выступающих за мирные переговоры, составляло только 26%. Для жителей Украины победой будет являться возвращение границ страны по состоянию на 2014 год, включая Крым. Так считает 91% опрошенных. Также опрос показал высокую степень доверия граждан к ВСУ — 95%. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны.