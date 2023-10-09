The Hill: треть украинцев выступила за мирные переговоры с Россией

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Количество украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией выросло с 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Треть жителей Украины хотят скорейшего прекращения противостояния с Россией путем мирных переговоров. Такие данные получены в результате опроса Gallup.

«Опрос, проведенный с 27 июля по 3 августа, показывает, что <…> 31% украинцев заявили, что страна должна стремиться договориться о прекращении конфликта (с Россией — прим. URA.RU) как можно скорее», — передает итоги опроса издание The Hill. В сентябре прошлого года количество жителей Украины, выступающих за мирные переговоры, составляло только 26%.

Для жителей Украины победой будет являться возвращение границ страны по состоянию на 2014 год, включая Крым. Так считает 91% опрошенных. Также опрос показал высокую степень доверия граждан к ВСУ — 95%.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны.

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Треть жителей Украины хотят скорейшего прекращения противостояния с Россией путем мирных переговоров. Такие данные получены в результате опроса Gallup. «Опрос, проведенный с 27 июля по 3 августа, показывает, что <…> 31% украинцев заявили, что страна должна стремиться договориться о прекращении конфликта (с Россией — прим. URA.RU) как можно скорее», — передает итоги опроса издание The Hill. В сентябре прошлого года количество жителей Украины, выступающих за мирные переговоры, составляло только 26%. Для жителей Украины победой будет являться возвращение границ страны по состоянию на 2014 год, включая Крым. Так считает 91% опрошенных. Также опрос показал высокую степень доверия граждан к ВСУ — 95%. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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