Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной, но не по сценарию Запада

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны. «От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась. Вопрос в том, о чем мы договариваемся… Киеву надо признать реалии», — заявил Медведев. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Медведева.

По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию и помочь Киеву накопить силы. По его словам, уже видны признаки того, что Западу становится не по силам тратиться на Украину.

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Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны. «От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась. Вопрос в том, о чем мы договариваемся… Киеву надо признать реалии», — заявил Медведев. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Медведева. По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию и помочь Киеву накопить силы. По его словам, уже видны признаки того, что Западу становится не по силам тратиться на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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