Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной, но не по сценарию Запада

05 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны. «От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась. Вопрос в том, о чем мы договариваемся… Киеву надо признать реалии», — заявил Медведев. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Медведева . По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию и помочь Киеву накопить силы. По его словам, уже видны признаки того, что Западу становится не по силам тратиться на Украину.

Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны. «От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась. Вопрос в том, о чем мы договариваемся… Киеву надо признать реалии», — заявил Медведев. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале Медведева. По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию и помочь Киеву накопить силы. По его словам, уже видны признаки того, что Западу становится не по силам тратиться на Украину.