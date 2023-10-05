Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной, но не по сценарию Запада

Россия готова к переговорам с Киевом, но для этого украинские власти должны признать реалии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что переговоры по сценарию Запада России не нужны — они вредны. «От самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась. Вопрос в том, о чем мы договариваемся… Киеву надо признать реалии», — заявил Медведев. Видео с его выступлением опубликовано в
По мнению Медведева, Запад с помощью переговоров хочет ослабить Россию и помочь Киеву накопить силы. По его словам, уже видны признаки того, что Западу становится не по силам тратиться на Украину.
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