Продюсер Фадеев раскритиковал пластических хирургов

10 октября 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев заявил, что пластического хирурга нужно выбирать по статистике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, раскритиковал пластических хирургов. На данный момент пластическая хирургия превратилась в «чистый бизнес», заявил Фадеев в своем telegram-канале. «Ежегодно мы читаем новости о неудачно проведенных пластических операциях. Мне по-настоящему больно видеть женщин, явно изуродованных хирургами. Иногда даже складывается впечатление, что некоторым нравится видеть страдания своих пациентов, но мне кажется, что это уже психиатрия. Сегодня пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес, в котором не учитывается морально-нравственный фактор», — написал Фадеев. Продюсер отметил, что выбирать хирурга нужно по его реальным работам и статистике. «У каждого специалиста есть статистика осложнений и удачно проведенных операций. Если осложнений 3-5 процентов из 100 — это норма, если больше — вопрос, а если гораздо больше — это уже статья. Подумайте, в чьи руки вы вверяете свою жизнь», — подчеркнул Фадеев. Также музыкант рассказал, что после похудения ему неоднократно предлагали сделать подтяжку кожи, но он «видел полный беспредел на рынке пластической хирургии, поэтому не доверил бы им даже заусенец на пальце». По мнению Фадеева, оперироваться нужно только тем, у кого есть явные к этому показания. Ранее Максим Фадеев посетил Курган. Он рассказал, что съездил на улицу своего детства и в Курганский областной музыкальный колледж, где преподавал его отец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, раскритиковал пластических хирургов. На данный момент пластическая хирургия превратилась в «чистый бизнес», заявил Фадеев в своем telegram-канале. «Ежегодно мы читаем новости о неудачно проведенных пластических операциях. Мне по-настоящему больно видеть женщин, явно изуродованных хирургами. Иногда даже складывается впечатление, что некоторым нравится видеть страдания своих пациентов, но мне кажется, что это уже психиатрия. Сегодня пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес, в котором не учитывается морально-нравственный фактор», — написал Фадеев. Продюсер отметил, что выбирать хирурга нужно по его реальным работам и статистике. «У каждого специалиста есть статистика осложнений и удачно проведенных операций. Если осложнений 3-5 процентов из 100 — это норма, если больше — вопрос, а если гораздо больше — это уже статья. Подумайте, в чьи руки вы вверяете свою жизнь», — подчеркнул Фадеев. Также музыкант рассказал, что после похудения ему неоднократно предлагали сделать подтяжку кожи, но он «видел полный беспредел на рынке пластической хирургии, поэтому не доверил бы им даже заусенец на пальце». По мнению Фадеева, оперироваться нужно только тем, у кого есть явные к этому показания. Ранее Максим Фадеев посетил Курган. Он рассказал, что съездил на улицу своего детства и в Курганский областной музыкальный колледж, где преподавал его отец.