25 сентября 2023

Продюсер Максим Фадеев рассказал о поездке в город детства Курган. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс рисования граффити С изображением Макса Фадеева. г. Курган, граффити, фадеев максим, прохожие
Максим Фадеев снова побывал в Кургане Фото:

Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам своего telegram-канала о том, как недавно побывал в городе своего детства Кургане. К посту он прикрепил фотографии и видео с малой родины.

«На днях побывал в родном Кургане. Съездил на улицу детства, где совсем ничего не изменилось, в Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича, где преподавал мой отец и где воспитали меня», — написал в посте Фадеев.

Он добавил, что был счастлив увидеть своих учителей. Фадеев пожелал успехов и побед — колледжу, всему преподавательскому составу и его ученикам.

Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, что родился в Кургане — маленьком уральском городе, окруженном большим количеством зон. Он добавил, что видел жизнь настоящую, какая она есть, жил в коллекторах, голодал и дрался.

Продюсер Максим Фадеев побывал в Курганском музыкальном колледже
Продюсер Максим Фадеев побывал в Курганском музыкальном колледже
Фото:
Максим Фадеев в Кургане гуляет на улицах своего детства
Максим Фадеев в Кургане гуляет на улицах своего детства
Фото:


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Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам своего telegram-канала о том, как недавно побывал в городе своего детства Кургане. К посту он прикрепил фотографии и видео с малой родины. «На днях побывал в родном Кургане. Съездил на улицу детства, где совсем ничего не изменилось, в Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича, где преподавал мой отец и где воспитали меня», — написал в посте Фадеев. Он добавил, что был счастлив увидеть своих учителей. Фадеев пожелал успехов и побед — колледжу, всему преподавательскому составу и его ученикам. Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, что родился в Кургане — маленьком уральском городе, окруженном большим количеством зон. Он добавил, что видел жизнь настоящую, какая она есть, жил в коллекторах, голодал и дрался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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