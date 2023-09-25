Максим Фадеев снова побывал в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам своего telegram-канала о том, как недавно побывал в городе своего детства Кургане. К посту он прикрепил фотографии и видео с малой родины.

«На днях побывал в родном Кургане. Съездил на улицу детства, где совсем ничего не изменилось, в Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича, где преподавал мой отец и где воспитали меня», — написал в посте Фадеев.

Он добавил, что был счастлив увидеть своих учителей. Фадеев пожелал успехов и побед — колледжу, всему преподавательскому составу и его ученикам.

Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, что родился в Кургане — маленьком уральском городе, окруженном большим количеством зон. Он добавил, что видел жизнь настоящую, какая она есть, жил в коллекторах, голодал и дрался.

Продюсер Максим Фадеев побывал в Курганском музыкальном колледже Фото: telegram-канал Максима Фадеева, https://t.me/maxfadeev1

Максим Фадеев в Кургане гуляет на улицах своего детства Фото: telegram-канал Максима Фадеева, https://t.me/maxfadeev1



