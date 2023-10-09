09 октября 2023

Стала известна стоимость и тематика ледового городка в центре Екатеринбурга. Фото

Ледовый городок «Пушкинская Карта» в Екатеринбурге обойдется в 24 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Высота новогодней елки составит не менее 30 метров Фото:

Организация возведения ледового городка в Екатеринбурге на площади 1905 года обойдется в 24,2 млн рублей. Его тематикой станет «Пушкинская Карта» в честь 225 дня рождения писателя Александра Пушкина, следует из документа на сайте Госзакупок.

«В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь празднования юбилея выдающегося автора в России будет проведено множество памятных мероприятий и инициатив. Александр Сергеевич остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения — поэтому его имя послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий», — сказано в сообщении. Начальную цену заказа мэрия определила в 24,250 млн рублей.

Высота новогодней елки составит не менее 30 метров. Также на площадке установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Царевны Лебедь, скульптуру «Остров Буян», ледяные лабиринты, горки и многое другое.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок. Стоимость постройки составит порядка 1,8 млн рублей.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация возведения ледового городка в Екатеринбурге на площади 1905 года обойдется в 24,2 млн рублей. Его тематикой станет «Пушкинская Карта» в честь 225 дня рождения писателя Александра Пушкина, следует из документа на сайте Госзакупок. «В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь празднования юбилея выдающегося автора в России будет проведено множество памятных мероприятий и инициатив. Александр Сергеевич остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения — поэтому его имя послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий», — сказано в сообщении. Начальную цену заказа мэрия определила в 24,250 млн рублей. Высота новогодней елки составит не менее 30 метров. Также на площадке установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Царевны Лебедь, скульптуру «Остров Буян», ледяные лабиринты, горки и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что в Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок. Стоимость постройки составит порядка 1,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...