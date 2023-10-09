Организация возведения ледового городка в Екатеринбурге на площади 1905 года обойдется в 24,2 млн рублей. Его тематикой станет «Пушкинская Карта» в честь 225 дня рождения писателя Александра Пушкина, следует из документа на сайте Госзакупок.
«В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь празднования юбилея выдающегося автора в России будет проведено множество памятных мероприятий и инициатив. Александр Сергеевич остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения — поэтому его имя послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий», — сказано в сообщении. Начальную цену заказа мэрия определила в 24,250 млн рублей.
Высота новогодней елки составит не менее 30 метров. Также на площадке установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Царевны Лебедь, скульптуру «Остров Буян», ледяные лабиринты, горки и многое другое.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок. Стоимость постройки составит порядка 1,8 млн рублей.
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