Ректор Торкунов: новые учебники по истории будут переписываться многократно

10 октября 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Правки в учебник истории будут вноситься «и сейчас, и в следующем году, и через год» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правки в учебниках по истории — это естественный процесс, поэтому вноситься они будут «и сейчас, и в следующем году, и через год». Об этом заявил ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов, комментируя внесение изменений в абзац о репрессированных народах в новых учебниках истории для старшеклассников. «Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно. <…> Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься [изменения] и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — сказал Торкунов в интервью РИА Новости. По его словам, внесение правок в учебник истории — это естественный процесс. Со временем появляются новые данные, поэтому правки в учебник буду вноситься «и сейчас, и в следующем году, и через год». Тем более, это касается современной истории — она продолжается, а не останавливается на месте. Ранее Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России для старших классов. Новые учебники забрали до тех пор, пока не будет изменена глава о депортации чеченцев во время второй мировой войны, пишет «Национальная служба новостей».

Правки в учебниках по истории — это естественный процесс, поэтому вноситься они будут «и сейчас, и в следующем году, и через год». Об этом заявил ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов, комментируя внесение изменений в абзац о репрессированных народах в новых учебниках истории для старшеклассников. «Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно. <…> Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься [изменения] и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — сказал Торкунов в интервью РИА Новости. По его словам, внесение правок в учебник истории — это естественный процесс. Со временем появляются новые данные, поэтому правки в учебник буду вноситься «и сейчас, и в следующем году, и через год». Тем более, это касается современной истории — она продолжается, а не останавливается на месте. Ранее Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России для старших классов. Новые учебники забрали до тех пор, пока не будет изменена глава о депортации чеченцев во время второй мировой войны, пишет «Национальная служба новостей».