Представитель ХАМАС сделал заявление о российских пленных в Израиле

ХАМАС и Россия находятся в контакте
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Представители палестинского движения ХАМАС поддерживают контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. Об этом заявил член политбюро ХАМАС, передает РИА Новости.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!