Представитель ХАМАС сделал заявление о российских пленных в Израиле

Член политбюро ХАМАС заявил о контактах с РФ по вопросу пленных россиян
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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
ХАМАС и Россия находятся в контакте Фото:
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Представители палестинского движения ХАМАС поддерживают контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. Об этом заявил член политбюро ХАМАС, передает РИА Новости.

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Представители палестинского движения ХАМАС поддерживают контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. Об этом заявил член политбюро ХАМАС, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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