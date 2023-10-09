Генпрокуратура РФ потребовала защитить жителей ХМАО от пьяных мигрантов

Прокуратура выявила нарушения в сфере оборота спиртного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил окружному ведомству проверить ночное заведение «Dancebar» в Ханты-Мансийске, рядом с которым неоднократно проходили вооруженные разборки пьяных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры.

«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева организована проверка по информации, опубликованной в средствах массовой информации, о жалобах граждан на беспорядки вблизи ночного клуба в Ханты-Мансийске. В ходе надзорных мероприятий в деятельности развлекательного учреждения установлены нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, сотрудниками надзорного ведомства выявлены нарушения миграционного законодательства. «В помещении ночного клуба установлены иностранные гражданине, не исполнившие требования миграционного законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, органами внутренних дел организована и производится проверка по фактам производства выстрелов вблизи ночного клуба», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель Следственного комитента Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы ХМАО, которую преследует мигрант. Женщина пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант, и глава СКР поручил руководству следственного управления СК РФ по ХМАО провести проверку.