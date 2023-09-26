Бастрыкин встал на защиту жительницы ХМАО, которую преследует мигрант

27 сентября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил провести проверку после жалобы жительницы в сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы Сургута, которая пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР поручил руководству следственного управления СК РФ по ХМАО провести проверку. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав девушки в Ханты-Мансийском автономном округе. В одном из telegram-каналов опубликовано обращение девушки о том, что ее преследует мигрант. В СУ СК России по ХМАО по данному факту проводится проверка», — указано в посте. Бастрыкин взял на контроль проведение проверки. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО доложить о ходе процессуальной проверки и принятом решении», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов. Жители Нижневартовска пожаловались в социальных сетях, что приезжие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих в ночное время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы Сургута, которая пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР поручил руководству следственного управления СК РФ по ХМАО провести проверку. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав девушки в Ханты-Мансийском автономном округе. В одном из telegram-каналов опубликовано обращение девушки о том, что ее преследует мигрант. В СУ СК России по ХМАО по данному факту проводится проверка», — указано в посте. Бастрыкин взял на контроль проведение проверки. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО доложить о ходе процессуальной проверки и принятом решении», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов. Жители Нижневартовска пожаловались в социальных сетях, что приезжие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих в ночное время.