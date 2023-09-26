26 сентября 2023

Бастрыкин встал на защиту жительницы ХМАО, которую преследует мигрант

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СКР поручил провести проверку после жалобы жительницы в сети Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы Сургута, которая пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР поручил руководству следственного управления СК РФ по ХМАО провести проверку. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».

«Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав девушки в Ханты-Мансийском автономном округе. В одном из telegram-каналов опубликовано обращение девушки о том, что ее преследует мигрант. В СУ СК России по ХМАО по данному факту проводится проверка», — указано в посте.

Бастрыкин взял на контроль проведение проверки. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО доложить о ходе процессуальной проверки и принятом решении», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов. Жители Нижневартовска пожаловались в социальных сетях, что приезжие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих в ночное время.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встал на защиту жительницы Сургута, которая пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР поручил руководству следственного управления СК РФ по ХМАО провести проверку. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав девушки в Ханты-Мансийском автономном округе. В одном из telegram-каналов опубликовано обращение девушки о том, что ее преследует мигрант. В СУ СК России по ХМАО по данному факту проводится проверка», — указано в посте. Бастрыкин взял на контроль проведение проверки. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО доложить о ходе процессуальной проверки и принятом решении», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов. Жители Нижневартовска пожаловались в социальных сетях, что приезжие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих в ночное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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