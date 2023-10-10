Профессор академии МИД РФ предрек, когда остынет конфликт Израиля и Палестины

Профессор Вавилов: конфликт Израиля и Палестины остынет в течение недели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файлы (израиль военные)
Израиль не сможет тягаться с ХАМАСом, допустил Александр Вавилов Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Горячая фаза палестино-израильского конфликта будет окончена в течение одной — двух недель. Такое предположение сделал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

«Можно не бояться сильно ошибиться, предсказывая, что горячая фаза конфликта окончится в течение недели, максимум двух, потому что силы сторон несравнимы», — сказал Александр Вавилов в беседе с «Ридусом». Эксперт подчеркнул, что значение этой войны состоит в ее политических последствиях, которые изменят ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль не сможет тягаться с группировками, которые не имеют армии, как таковой.

ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. После военных столкновений Иерусалим объявил войну Палестине. В ходе конфликта боевики палестинского движения захватили более ста заложников, передает RT. Также они пообещали убивать по одному пленному за каждый внезапный обстрел с израильской стороны, пишет деловое издание «Взгляд».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горячая фаза палестино-израильского конфликта будет окончена в течение одной — двух недель. Такое предположение сделал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. «Можно не бояться сильно ошибиться, предсказывая, что горячая фаза конфликта окончится в течение недели, максимум двух, потому что силы сторон несравнимы», — сказал Александр Вавилов в беседе с «Ридусом». Эксперт подчеркнул, что значение этой войны состоит в ее политических последствиях, которые изменят ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль не сможет тягаться с группировками, которые не имеют армии, как таковой. ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. После военных столкновений Иерусалим объявил войну Палестине. В ходе конфликта боевики палестинского движения захватили более ста заложников, передает RT. Также они пообещали убивать по одному пленному за каждый внезапный обстрел с израильской стороны, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...