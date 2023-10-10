Профессор академии МИД РФ предрек, когда остынет конфликт Израиля и Палестины

Горячая фаза палестино-израильского конфликта будет окончена в течение одной — двух недель. Такое предположение сделал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.
«Можно не бояться сильно ошибиться, предсказывая, что горячая фаза конфликта окончится в течение недели, максимум двух, потому что силы сторон несравнимы», — сказал Александр Вавилов в беседе с «Ридусом». Эксперт подчеркнул, что значение этой войны состоит в ее политических последствиях, которые изменят ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль не сможет тягаться с группировками, которые не имеют армии, как таковой.
ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. После военных столкновений Иерусалим объявил войну Палестине. В ходе конфликта боевики палестинского движения захватили более ста заложников, передает RT. Также они пообещали убивать по одному пленному за каждый внезапный обстрел с израильской стороны, пишет деловое издание «Взгляд».
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