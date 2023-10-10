ХАМАС начал устраивать казни заложников: главное о войне Палестины и Израиля за ночь

ХАМАС казнил двух граждан Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинские боевики движения ХАМАС казнили двух израильских заложников в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас готовится посетить Москву. URA.RU приводит главные новости о войне в Израиле за ночь 10 октября.
Новость по теме
- Бойцы ХАМАС казнили двух израильтян, вывезенных в сектор Газа. Так они выполняют свой ультиматум, а именно: убивать по одному пленному за каждую атаку на Газу со стороны армии Израиля.
- Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил о подготовке главы его государства к поездке в Москву. По словам диппредставителя, ожидается заявление Кремля о том, когда состоится визит.
- США начали предоставлять Израилю военную помощь. В Белом доме заявили, что в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Однако Вашингтон пока не намерен отправлять в Израиль американских военных.
- Кроме того, американская сторона намерена совмещать военную поддержку Иерусалима и Киева. При этом Вашингтон планирует сохранить свою глобальную боеготовность.
- Россиянин рассказал, как спасся от боевиков ХАМАСа, ворвавшихся на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. Турист заявил, что ему удалось укрыться в одном из поселений до прибытия израильской армии.
- Задачей антиизраильского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Такое заявление сделал глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.
- Израиль продолжает блокаду сектора Газа. Были отключены все трубопроводы, по которым в город поступала вода. По словам министра энергетики страны Исраэля Каца, днем ранее было прекращено снабжение Газы электричеством.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал палестинскую сторону в конфликте с Израилем. Он также заявил о готовности отправить в сектор Газа чеченских миротворцев.
Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. После этого Иерусалим официально объявил войну Палестине, передает «Ридус». На данный момент количество жертв военных столкновений с обеих сторон превысило тысячи человек.
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