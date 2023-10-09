Авторы мультфильма «Маша и медведь» судятся со свердловской предпринимательницей 10 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 + Суд по поводу иска компании «Маша и медведь» пройдет 26 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на свердловскую предпринимательницу Александру Силакову. Информация об этом появилась в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Е. Михайловой, рассмотрев исковое заявление ООО „Маша и медведь“ к индивидуальному предпринимателю Силаковой Александре Анатольевне о взыскании 50 000 рублей», — говорится в исковом заявлении. Судя по данным «СБИС», бизнесмен занимается торговлей портьерами, бытовыми и текстильными изделиями, игрушками, одеждой и товарами личной гигиены. Иск уже принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Контактов Александры Силаков в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта. Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на свердловскую предпринимательницу Александру Силакову. Информация об этом появилась в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Е. Михайловой, рассмотрев исковое заявление ООО „Маша и медведь“ к индивидуальному предпринимателю Силаковой Александре Анатольевне о взыскании 50 000 рублей», — говорится в исковом заявлении. Судя по данным «СБИС», бизнесмен занимается торговлей портьерами, бытовыми и текстильными изделиями, игрушками, одеждой и товарами личной гигиены. Иск уже принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Контактов Александры Силаков в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта. Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям