08 октября 2023

Свердловчане массово получают иски от «Смешариков»

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Судебное заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску Екатеринбургской епархии о признании прав собственности на объекты Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов». Екатеринбург, россия, судебное заседание, герб россии, суд, герб рф, российская федерация
Компания-владелец авторских прав на известных мультперсонажей подает иски к жителям Свердловской области Фото:

Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.

«Взыскать с ответчика в пользу Истца (ООО „Смешарики“) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Нюша“ — в размере 10 000 рублей; взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Бараш“ — в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах одного из дела. Всего с начала года в картотеке зарегистрировано 76 исков к свердловчанам. Четыре из них — в сентябре, один — в октябре.

Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичными исками о нарушении авторских прав к жителям Свердловской области обратилась киностудия «Союзмультфильм». С начала года компания подала 147 исков за несанкционированное использование образов героев мультфильмов.

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Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с ответчика в пользу Истца (ООО „Смешарики“) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Нюша“ — в размере 10 000 рублей; взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Бараш“ — в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах одного из дела. Всего с начала года в картотеке зарегистрировано 76 исков к свердловчанам. Четыре из них — в сентябре, один — в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичными исками о нарушении авторских прав к жителям Свердловской области обратилась киностудия «Союзмультфильм». С начала года компания подала 147 исков за несанкционированное использование образов героев мультфильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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