Свердловчане массово получают иски от «Смешариков»

09 октября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Компания-владелец авторских прав на известных мультперсонажей подает иски к жителям Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с ответчика в пользу Истца (ООО „Смешарики“) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Нюша“ — в размере 10 000 рублей; взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Бараш“ — в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах одного из дела. Всего с начала года в картотеке зарегистрировано 76 исков к свердловчанам. Четыре из них — в сентябре, один — в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичными исками о нарушении авторских прав к жителям Свердловской области обратилась киностудия «Союзмультфильм». С начала года компания подала 147 исков за несанкционированное использование образов героев мультфильмов.

Компания «Смешарики» с начала 2023 года подала 76 исков к жителям Свердловской области, которые незаконно использовали образы персонажей известного мультфильма. Суммы исков составили от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с ответчика в пользу Истца (ООО „Смешарики“) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Нюша“ — в размере 10 000 рублей; взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок „Бараш“ — в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах одного из дела. Всего с начала года в картотеке зарегистрировано 76 исков к свердловчанам. Четыре из них — в сентябре, один — в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичными исками о нарушении авторских прав к жителям Свердловской области обратилась киностудия «Союзмультфильм». С начала года компания подала 147 исков за несанкционированное использование образов героев мультфильмов.