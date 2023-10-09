09 октября 2023

Кафедра, которую критиковал губернатор Шумков, сняла клип о продажности

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, кгу, курганский государственный университет
Кафедра главного вуза Кургана попала под критику властей Фото:

Студенты кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» Курганского государственного университета сняли клип на песню Instasamka, который возмутил курганцев и чиновников. Перепевка песни «За деньги — да» вызвала скандальные обсуждения. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к вузу. Они также акцентировали, что ранее губернатор Вадим Шумков критиковал кафедру журналистики и согласились, что поводы для этого были существенные.

«Недавно в социальных сетях вуза был опубликован ролик, где студенты и преподаватели КГУ перепели песню „За деньги — да“ от скандальной певицы Instasamka. Это снимали первокурсники кафедры журналистики, и публиковали в своей группе, которую позиционируют как студенческое СМИ. После критики от курганцев и властей сообщество закрыли», — рассказали URA.RU источники.

Сообщается, что курганцы в соцсетях раскритиковали работу студентов кафедры. Некоторые писали, что тематика выбрана совершенно несоответствующая профилю студентов. Им советовали снять клип на тему помощи бойцам в зоне СВО. Нашлись и те, кто поддержали работу вуза, объяснив, что клип снят в формате пародии, и не нужно воспринимать его слишком серьезно.

После массового обсуждения клипа им заинтересовались чиновники правительства. Со слов источника, власти оказались недовольны форматом видео и содержанием. От студентов ждали совершенно другого посыла. Особенно после критики в адрес недостаточной работы по патриотическому воспитанию.

Губернатор Шумков не раз критиковал работу вуза за слабую подготовку кадров. Кафедра журналистики, в частности, готовила студентов, которые не были готовы работать в госструктурах.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр Курганского государственного университета. Журналисту сообщили, что сообщество не является официальным медиа вуза и администраторам группы было предложено перевести группу в закрытый режим. Со слов сотрудников пресс-центра, решение об удалении было принято самими редакторами. Информацию о закрытии группы подтвердили и участники так называемого студенческого СМИ. Подробности о причинах удаления паблика журналисту они не сообщили. В пресс-службе губернатора отметили, что пока не располагают информацией.

Ранее URA.RU писало, что с поста заведующей кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» Курганского госуниверситета ушла Наталья Катайцева. Данная кафедра была создана в 2008 году при ее активном участии.

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Студенты кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» Курганского государственного университета сняли клип на песню Instasamka, который возмутил курганцев и чиновников. Перепевка песни «За деньги — да» вызвала скандальные обсуждения. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к вузу. Они также акцентировали, что ранее губернатор Вадим Шумков критиковал кафедру журналистики и согласились, что поводы для этого были существенные. «Недавно в социальных сетях вуза был опубликован ролик, где студенты и преподаватели КГУ перепели песню „За деньги — да“ от скандальной певицы Instasamka. Это снимали первокурсники кафедры журналистики, и публиковали в своей группе, которую позиционируют как студенческое СМИ. После критики от курганцев и властей сообщество закрыли», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что курганцы в соцсетях раскритиковали работу студентов кафедры. Некоторые писали, что тематика выбрана совершенно несоответствующая профилю студентов. Им советовали снять клип на тему помощи бойцам в зоне СВО. Нашлись и те, кто поддержали работу вуза, объяснив, что клип снят в формате пародии, и не нужно воспринимать его слишком серьезно. После массового обсуждения клипа им заинтересовались чиновники правительства. Со слов источника, власти оказались недовольны форматом видео и содержанием. От студентов ждали совершенно другого посыла. Особенно после критики в адрес недостаточной работы по патриотическому воспитанию. Губернатор Шумков не раз критиковал работу вуза за слабую подготовку кадров. Кафедра журналистики, в частности, готовила студентов, которые не были готовы работать в госструктурах. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр Курганского государственного университета. Журналисту сообщили, что сообщество не является официальным медиа вуза и администраторам группы было предложено перевести группу в закрытый режим. Со слов сотрудников пресс-центра, решение об удалении было принято самими редакторами. Информацию о закрытии группы подтвердили и участники так называемого студенческого СМИ. Подробности о причинах удаления паблика журналисту они не сообщили. В пресс-службе губернатора отметили, что пока не располагают информацией. Ранее URA.RU писало, что с поста заведующей кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» Курганского госуниверситета ушла Наталья Катайцева. Данная кафедра была создана в 2008 году при ее активном участии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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