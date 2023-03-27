Основатель кафедры журналистики Курганского госуниверситета уходит из вуза

Наталья Катайцева работает в КГУ до 1 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доцент кафедры журналистики Курганского госуниверситета Наталья Катайцева прекращает работу в вузе. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, в КГУ информацию подтвердили.

«Курсовые работы у студентов Наталья Александровна Катайцева не будет принимать по причине увольнения по собственному желанию. Заявление подано с 1 апреля», — ответили в пресс-службе КГУ на запрос агентства.

Сама Катайцева уточнила URA.RU, что с 2018 года работала в вузе по срочному трудовому договору, так как совмещала преподавательскую деятельность с руководством областной библиотекой им. А.К. Югова. Срок договора истекает, продлять договор она не стала в связи с проведением запланированного лечения в Москве. «Пока продолжу работать в библиотеке им. Югова», — отметила Катайцева. В настоящее время директор занята подготовкой к проведению двух крупных конференций на базе библиотеки. Она также отметила, что недавно библиотека Югова получила крупную грантовую поддержку из Москвы.

Наталья Катайцева преподавала в Курганском госуниверситете с 1991 года. При ее активном участии в КГУ в 2008 году была создана кафедра журналистики и средств массовой коммуникации, которую возглавила Катайцева. По данным источника агентства, близкого к правительству Курганской области, недавно со стороны региональных властей возникли претензии к кафедре журналистики вуза в связи с тем, что в регионе сложно найти специалистов для ведения проправительственных telegram-каналов.