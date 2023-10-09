09 октября 2023

В Магнитогорске школьница скончалась после падения с крыши пятиэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, крыша, вторичное жилье
Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла, упав с крыши пятиэтажки. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась, спустя несколько часов.

«В медучреждение была доставлена школьница. У нее были зафиксированы множественные переломы костей, травмы головы, сотрясение мозга. Медики несколько часов пытались спасти девочку. Однако травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла, упав с крыши пятиэтажки. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась, спустя несколько часов. «В медучреждение была доставлена школьница. У нее были зафиксированы множественные переломы костей, травмы головы, сотрясение мозга. Медики несколько часов пытались спасти девочку. Однако травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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