В Магнитогорске школьница скончалась после падения с крыши пятиэтажки

Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью
В Магнитогорске (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла, упав с крыши пятиэтажки. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась, спустя несколько часов.
«В медучреждение была доставлена школьница. У нее были зафиксированы множественные переломы костей, травмы головы, сотрясение мозга. Медики несколько часов пытались спасти девочку. Однако травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.
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