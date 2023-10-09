В Магнитогорске школьница скончалась после падения с крыши пятиэтажки

10 октября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла, упав с крыши пятиэтажки. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась, спустя несколько часов. «В медучреждение была доставлена школьница. У нее были зафиксированы множественные переломы костей, травмы головы, сотрясение мозга. Медики несколько часов пытались спасти девочку. Однако травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.

В Магнитогорске (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла, упав с крыши пятиэтажки. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась, спустя несколько часов. «В медучреждение была доставлена школьница. У нее были зафиксированы множественные переломы костей, травмы головы, сотрясение мозга. Медики несколько часов пытались спасти девочку. Однако травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.