09 октября 2023

В пермском городе хотят назвать улицу в честь умершего депутата

Власти пермского города планируют переименовать улицу в честь Виктора Баранова
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, центр соликамск
С предложением о новом названии выступили трудовые коллективы Фото:

Администрация города Соликамска (Пермский край) предложила горожанам переименовать улицу Коммунистическая в честь скончавшегося депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Баранова. Голосование за новое название опубликовано в группе Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Соликамского городского округа проводит общественные обсуждения предложения о переименовании улицы Коммунистической в улицу Виктора Баранова. Это позволит увековечить память Почетного гражданина Соликамска, Пермского края и России, заслуженного работника целлюлозно-бумажной промышленности, кавалера государственных наград Ордена дружбы и Ордена Почета В.И. Баранова», — сказано в сообщении.

Уточняется, что переименовать улицу предложили трудовые коллективы АО «Соликамскбумпром», АО «Транспорт» и ООО «Соликамская ТЭЦ». На момент публикации новости более тысячи горожан проголосовали против изменения названия. Решение о переименовании поддержали 385 человек. Кроме онлайн-голосования администрация принимает предложения в письменной форме. Их можно отнести в комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа. Голосование продлится до 22 октября.

Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года на 70-м году жизни. Он был президентом АО «Соликамскбумпром», депутатом всех четырех созывов заксобрания Пермского края.

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Администрация города Соликамска (Пермский край) предложила горожанам переименовать улицу Коммунистическая в честь скончавшегося депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Баранова. Голосование за новое название опубликовано в группе Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Соликамского городского округа проводит общественные обсуждения предложения о переименовании улицы Коммунистической в улицу Виктора Баранова. Это позволит увековечить память Почетного гражданина Соликамска, Пермского края и России, заслуженного работника целлюлозно-бумажной промышленности, кавалера государственных наград Ордена дружбы и Ордена Почета В.И. Баранова», — сказано в сообщении. Уточняется, что переименовать улицу предложили трудовые коллективы АО «Соликамскбумпром», АО «Транспорт» и ООО «Соликамская ТЭЦ». На момент публикации новости более тысячи горожан проголосовали против изменения названия. Решение о переименовании поддержали 385 человек. Кроме онлайн-голосования администрация принимает предложения в письменной форме. Их можно отнести в комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа. Голосование продлится до 22 октября. Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года на 70-м году жизни. Он был президентом АО «Соликамскбумпром», депутатом всех четырех созывов заксобрания Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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