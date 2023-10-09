В Пермском крае завод мясных деликатесов продают за миллион рублей

10 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Предприятие производит буженину и другие мясные деликатесы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) выставлен на продажу мини-завод по производству карбонада, буженины и других мясных деликатесов. Стоимость предприятия — 1,1 млн рублей. «Пpoдaется прeдприятие по произвoдству мяcных деликaтеcoв, мясoпpoдуктoв и мяcныx пoлуфабрикатов. Завод выпускает бужeнину, карбонад, мясныe рулеты, pебрышки, колбасы жаpеные, холодец, шпики, слойки. Предприятие рассчитано на производство шести тонн готовой продукции ежемесячно. Товарооборот — до 2,5 млн рублей. Текущие затраты — 260 тысяч рублей в месяц. В них входят коммуналка, аренда и транспортные расходы. Цена — 1,1 млн рублей», — сообщается в описании предприятия на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что в цену входит оборудование для приготовления продукции, в том числе электроплиты, коптильные камеры и мясорубки. Причиной продажи указаны личные обстоятельства. По данным СБИС, по указанному в описании бизнеса адресу зарегистрирована индивидуальный предприниматель Лариса Трубинова. Основным видом деятельности данного ИП является производство продуктов питания из мяса убойных животных и птицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов и консервов. Стоимость предприятия — 17,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснокамске (Пермский край) выставлен на продажу мини-завод по производству карбонада, буженины и других мясных деликатесов. Стоимость предприятия — 1,1 млн рублей. «Пpoдaется прeдприятие по произвoдству мяcных деликaтеcoв, мясoпpoдуктoв и мяcныx пoлуфабрикатов. Завод выпускает бужeнину, карбонад, мясныe рулеты, pебрышки, колбасы жаpеные, холодец, шпики, слойки. Предприятие рассчитано на производство шести тонн готовой продукции ежемесячно. Товарооборот — до 2,5 млн рублей. Текущие затраты — 260 тысяч рублей в месяц. В них входят коммуналка, аренда и транспортные расходы. Цена — 1,1 млн рублей», — сообщается в описании предприятия на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что в цену входит оборудование для приготовления продукции, в том числе электроплиты, коптильные камеры и мясорубки. Причиной продажи указаны личные обстоятельства. По данным СБИС, по указанному в описании бизнеса адресу зарегистрирована индивидуальный предприниматель Лариса Трубинова. Основным видом деятельности данного ИП является производство продуктов питания из мяса убойных животных и птицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов и консервов. Стоимость предприятия — 17,5 млн рублей.