В Пермском крае продают завод по производству консервов местного бренда

Пермский завод, выпускающий консервы под брендом «Аппетитно» продается за 17,5 млн рублей

13 марта 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Завод производит более двух тонн продукции в сутки Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов, а также консервов под собственной торговой маркой «Аппетитно». Предприятие может производить более двух тонн продукции в сутки. За действующий бизнес продавец запросил 17,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается действующее предприятие. Имеется вся разрешительная документация для производства мясных полуфабрикатов. Производству присвоен номер цеха, что дает возможность производить тушеное мясо и мясорастительные консервы. На полуфабрикаты и консервы получены декларации таможенного союза. Мощности позволяют выпускать более двух тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Продукция выпускается под торговой маркой „Аппетитно“», — указано в объявлении. Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут цех по разделке мяса, цеха по производству пельменей и полуфабрикатов, производства колбасы и деликатесов, производство мясных консервов, овощной цех. Также на предприятии имеется пекарня. При производстве открыт магазин оптовой торговли, укомплектованный необходимым оборудованием. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству молочной продукции с действующей лабораторией для ее исследования. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов, а также консервов под собственной торговой маркой «Аппетитно». Предприятие может производить более двух тонн продукции в сутки. За действующий бизнес продавец запросил 17,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается действующее предприятие. Имеется вся разрешительная документация для производства мясных полуфабрикатов. Производству присвоен номер цеха, что дает возможность производить тушеное мясо и мясорастительные консервы. На полуфабрикаты и консервы получены декларации таможенного союза. Мощности позволяют выпускать более двух тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Продукция выпускается под торговой маркой „Аппетитно“», — указано в объявлении. Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут цех по разделке мяса, цеха по производству пельменей и полуфабрикатов, производства колбасы и деликатесов, производство мясных консервов, овощной цех. Также на предприятии имеется пекарня. При производстве открыт магазин оптовой торговли, укомплектованный необходимым оборудованием. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству молочной продукции с действующей лабораторией для ее исследования. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.