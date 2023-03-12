12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

В Пермском крае продают завод по производству консервов местного бренда

Пермский завод, выпускающий консервы под брендом «Аппетитно» продается за 17,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Завод производит более двух тонн продукции в сутки Фото:

В Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов, а также консервов под собственной торговой маркой «Аппетитно». Предприятие может производить более двух тонн продукции в сутки. За действующий бизнес продавец запросил 17,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается действующее предприятие. Имеется вся разрешительная документация для производства мясных полуфабрикатов. Производству присвоен номер цеха, что дает возможность производить тушеное мясо и мясорастительные консервы. На полуфабрикаты и консервы получены декларации таможенного союза. Мощности позволяют выпускать более двух тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Продукция выпускается под торговой маркой „Аппетитно“», — указано в объявлении.

Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут цех по разделке мяса, цеха по производству пельменей и полуфабрикатов, производства колбасы и деликатесов, производство мясных консервов, овощной цех. Также на предприятии имеется пекарня. При производстве открыт магазин оптовой торговли, укомплектованный необходимым оборудованием.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству молочной продукции с действующей лабораторией для ее исследования. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.

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В Пермском муниципальном районе выставлен на продажу завод по выпуску мясных полуфабрикатов, а также консервов под собственной торговой маркой «Аппетитно». Предприятие может производить более двух тонн продукции в сутки. За действующий бизнес продавец запросил 17,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается действующее предприятие. Имеется вся разрешительная документация для производства мясных полуфабрикатов. Производству присвоен номер цеха, что дает возможность производить тушеное мясо и мясорастительные консервы. На полуфабрикаты и консервы получены декларации таможенного союза. Мощности позволяют выпускать более двух тонн мясных полуфабрикатов и консервов в сутки. Продукция выпускается под торговой маркой „Аппетитно“», — указано в объявлении. Уточняется, что в распоряжение покупателя перейдут цех по разделке мяса, цеха по производству пельменей и полуфабрикатов, производства колбасы и деликатесов, производство мясных консервов, овощной цех. Также на предприятии имеется пекарня. При производстве открыт магазин оптовой торговли, укомплектованный необходимым оборудованием. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по производству молочной продукции с действующей лабораторией для ее исследования. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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