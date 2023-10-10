На участке Шарташа, где «Баден-Баден» хотел строить термы, сделают визит-центр

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Шарташский лесопарк. Екатеринбург
На южном берегу озера «Баден-Баден» планировал строить термы Фото:

На южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, где раньше располагался пляж SunDali, а после должен был появиться термальный курорт «Баден — Баден», откроют, вероятнее всего, визит-центр. Сейчас участок находится в заброшенном состоянии и зарос травой, поэтому руководство Шарташского лесопарка, получившее землю у МУГИСО в пользование, строит планы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказал директор парка Сергей Бондарев.

«Есть эскизный проект благоустройства. Он сырой, но суть в чем — часть участка планируем засеять песком, на другой части сделать газон. Поставить один — два модульных здания, возможно, визит-центр. В общем, привести в порядок эту территорию», — рассказал Бондарев.

Размер вложений оценивают на уровне 1 млн рублей. Этих денег пока нет, но руководство парка надеется, что в будущем они появятся. В перспективе рядом с этим участком должен появиться болотный парк углозуба. Он предусмотрен в мастер-плане развития Шарташского лесопарка до 2030 года.

Проект благоустройства участка нуждается в доработке, но дает хотя бы примерное представление о том, как изменится территория
Проект благоустройства участка нуждается в доработке, но дает хотя бы примерное представление о том, как изменится территория

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На южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, где раньше располагался пляж SunDali, а после должен был появиться термальный курорт «Баден — Баден», откроют, вероятнее всего, визит-центр. Сейчас участок находится в заброшенном состоянии и зарос травой, поэтому руководство Шарташского лесопарка, получившее землю у МУГИСО в пользование, строит планы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказал директор парка Сергей Бондарев. «Есть эскизный проект благоустройства. Он сырой, но суть в чем — часть участка планируем засеять песком, на другой части сделать газон. Поставить один — два модульных здания, возможно, визит-центр. В общем, привести в порядок эту территорию», — рассказал Бондарев. Размер вложений оценивают на уровне 1 млн рублей. Этих денег пока нет, но руководство парка надеется, что в будущем они появятся. В перспективе рядом с этим участком должен появиться болотный парк углозуба. Он предусмотрен в мастер-плане развития Шарташского лесопарка до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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