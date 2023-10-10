На участке Шарташа, где «Баден-Баден» хотел строить термы, сделают визит-центр

На южном берегу озера «Баден-Баден» планировал строить термы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, где раньше располагался пляж SunDali, а после должен был появиться термальный курорт «Баден — Баден», откроют, вероятнее всего, визит-центр. Сейчас участок находится в заброшенном состоянии и зарос травой, поэтому руководство Шарташского лесопарка, получившее землю у МУГИСО в пользование, строит планы по благоустройству. Об этом URA.RU рассказал директор парка Сергей Бондарев.

«Есть эскизный проект благоустройства. Он сырой, но суть в чем — часть участка планируем засеять песком, на другой части сделать газон. Поставить один — два модульных здания, возможно, визит-центр. В общем, привести в порядок эту территорию», — рассказал Бондарев.

Размер вложений оценивают на уровне 1 млн рублей. Этих денег пока нет, но руководство парка надеется, что в будущем они появятся. В перспективе рядом с этим участком должен появиться болотный парк углозуба. Он предусмотрен в мастер-плане развития Шарташского лесопарка до 2030 года.