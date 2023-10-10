В Ноябрьске ребенок напился в день рождения и попал в реанимацию

11 октября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний ноябрянин перебрал с алкоголем и попал в реанимацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) пятнадцатилетний подросток решил отметить день рождения в компании друзей, но не рассчитал с дозой и попал в реанимацию. Об этом сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска. «Пятнадцатилетний парень решил отметить день рождения, для чего позвал троих ровесников и обратился к своему совершеннолетнему знакомому с просьбой приобрести для них алкоголь. Он не рассчитал свои силы и с остановки общественного транспорта в седьмом микрорайоне Ноябрьска был доставлен в реанимационное отделение больницы», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Личности всех несовершеннолетних, употребляющих алкоголь в компании установлены, они поставлены на учет. Их старший товарищ привлечен к административной ответственности.

В Ноябрьске (ЯНАО) пятнадцатилетний подросток решил отметить день рождения в компании друзей, но не рассчитал с дозой и попал в реанимацию. Об этом сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска. «Пятнадцатилетний парень решил отметить день рождения, для чего позвал троих ровесников и обратился к своему совершеннолетнему знакомому с просьбой приобрести для них алкоголь. Он не рассчитал свои силы и с остановки общественного транспорта в седьмом микрорайоне Ноябрьска был доставлен в реанимационное отделение больницы», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Личности всех несовершеннолетних, употребляющих алкоголь в компании установлены, они поставлены на учет. Их старший товарищ привлечен к административной ответственности.