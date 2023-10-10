10 октября 2023

В Ноябрьске ребенок напился в день рождения и попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Несовершеннолетний ноябрянин перебрал с алкоголем и попал в реанимацию Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пятнадцатилетний подросток решил отметить день рождения в компании друзей, но не рассчитал с дозой и попал в реанимацию. Об этом сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска.

«Пятнадцатилетний парень решил отметить день рождения, для чего позвал троих ровесников и обратился к своему совершеннолетнему знакомому с просьбой приобрести для них алкоголь. Он не рассчитал свои силы и с остановки общественного транспорта в седьмом микрорайоне Ноябрьска был доставлен в реанимационное отделение больницы», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте».

Личности всех несовершеннолетних, употребляющих алкоголь в компании установлены, они поставлены на учет. Их старший товарищ привлечен к административной ответственности.

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В Ноябрьске (ЯНАО) пятнадцатилетний подросток решил отметить день рождения в компании друзей, но не рассчитал с дозой и попал в реанимацию. Об этом сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска. «Пятнадцатилетний парень решил отметить день рождения, для чего позвал троих ровесников и обратился к своему совершеннолетнему знакомому с просьбой приобрести для них алкоголь. Он не рассчитал свои силы и с остановки общественного транспорта в седьмом микрорайоне Ноябрьска был доставлен в реанимационное отделение больницы», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Личности всех несовершеннолетних, употребляющих алкоголь в компании установлены, они поставлены на учет. Их старший товарищ привлечен к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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