В Магнитогорске пять человек задержаны за организацию азартных игр

Организаторам азартных игр грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области задержаны местные жители, причастные к незаконной организации и проведению азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по региону.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Подозреваемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, в нежилых помещениях, расположенных в Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователем СК России изъяты системные блоки, мониторы и иное оборудование, использовавшееся для организации азартных игр. Санкция вменяемой статьи предусматривает для организаторов до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, двоим из задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.