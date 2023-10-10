В Магнитогорске пять человек задержаны за организацию азартных игр

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Ликвидация игрового оборудования. Челябинск., казино, рулетка
Организаторам азартных игр грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

В Магнитогорске Челябинской области задержаны местные жители, причастные к незаконной организации и проведению азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по региону.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Подозреваемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, в нежилых помещениях, расположенных в Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователем СК России изъяты системные блоки, мониторы и иное оборудование, использовавшееся для организации азартных игр. Санкция вменяемой статьи предусматривает для организаторов до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, двоим из задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Игровой зал, в котором велась запрещенная деятельность
Игровой зал, в котором велась запрещенная деятельность
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В Магнитогорске Челябинской области задержаны местные жители, причастные к незаконной организации и проведению азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по региону. «Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Подозреваемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, в нежилых помещениях, расположенных в Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователем СК России изъяты системные блоки, мониторы и иное оборудование, использовавшееся для организации азартных игр. Санкция вменяемой статьи предусматривает для организаторов до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, двоим из задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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