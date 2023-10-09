В ЯНАО женщина отправилась в колонию за попытку сбыть полкилограмма наркотиков

10 октября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Жительница Муравленко получила 11 лет колонии за сбыт незаконных веществ Фото: Илья Московец © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) наркозависимая закладчица получила срок за попытку сбыть полкилограмма запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Жительница города Муравленко приговорена к одиннадцати годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств. Во время выполнения „задания“ ее задержали сотрудники полиции, обнаружили и изъяли у нее пакет, внутри которого, согласно заключению эксперта, находилось наркотическое вещество массой 500 граммов, предназначенное для незаконного сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Жительница Муравленко была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий весной. Помимо незаконных веществ, которые она планировала реализовать, у нее была изъята небольшая доза наркотика синтетического происхождения, предназначенная для личного употребления. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что женщина долгое время сама употребляла запрещенные вещества, а предложение «подработать» курьером она получила через мессенджеры.

В Муравленко (ЯНАО) наркозависимая закладчица получила срок за попытку сбыть полкилограмма запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Жительница города Муравленко приговорена к одиннадцати годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств. Во время выполнения „задания“ ее задержали сотрудники полиции, обнаружили и изъяли у нее пакет, внутри которого, согласно заключению эксперта, находилось наркотическое вещество массой 500 граммов, предназначенное для незаконного сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Жительница Муравленко была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий весной. Помимо незаконных веществ, которые она планировала реализовать, у нее была изъята небольшая доза наркотика синтетического происхождения, предназначенная для личного употребления. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что женщина долгое время сама употребляла запрещенные вещества, а предложение «подработать» курьером она получила через мессенджеры.