В ЯНАО женщина отправилась в колонию за попытку сбыть полкилограмма наркотиков

В Муравленко (ЯНАО) наркозависимая закладчица получила срок за попытку сбыть полкилограмма запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Жительница города Муравленко приговорена к одиннадцати годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств. Во время выполнения „задания“ ее задержали сотрудники полиции, обнаружили и изъяли у нее пакет, внутри которого, согласно заключению эксперта, находилось наркотическое вещество массой 500 граммов, предназначенное для незаконного сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.
Жительница Муравленко была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий весной. Помимо незаконных веществ, которые она планировала реализовать, у нее была изъята небольшая доза наркотика синтетического происхождения, предназначенная для личного употребления. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что женщина долгое время сама употребляла запрещенные вещества, а предложение «подработать» курьером она получила через мессенджеры.
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