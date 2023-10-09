Фильм о пермской балерине и ее ухажере взял призы престижного фестиваля

В Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признаны сценарий картины, и исполнение женской роли, сообщили организаторы фестиваля.
По итогам пяти фестивальных дней жюри Фестиваля актуального российского кино «Маяк» определило победителей из числа одиннадцати фильмов, представленных в конкурсе 2023 года. «„Лучшая женская роль“ — Лиза Янковская, фильм „Фрау“; „Лучший сценарий“ — Любовь Мульменко, фильм „Фрау“», — указано на сайте фестиваля.
«Фрау» был снят в Перми. Он рассказывает об отношениях молодого человека по имени Иван и балериной Кристиной. «Ваня — молодой человек со странностями. Он работает в магазине „Охотник и рыболов“, живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин „фрау“. Все меняется, когда он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер», — рассказывается в аннотации к картине.
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