Фильм о пермской балерине и ее ухажере взял призы престижного фестиваля

Пермская лента «Фрау» получила две награды фестиваля актуального кино «Маяк»

10 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Сценарий Любови Мульменко к фильму «Фрау» признан лучшим Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признаны сценарий картины, и исполнение женской роли, сообщили организаторы фестиваля. По итогам пяти фестивальных дней жюри Фестиваля актуального российского кино «Маяк» определило победителей из числа одиннадцати фильмов, представленных в конкурсе 2023 года. «„Лучшая женская роль“ — Лиза Янковская, фильм „Фрау“; „Лучший сценарий“ — Любовь Мульменко, фильм „Фрау“», — указано на сайте фестиваля. «Фрау» был снят в Перми. Он рассказывает об отношениях молодого человека по имени Иван и балериной Кристиной. «Ваня — молодой человек со странностями. Он работает в магазине „Охотник и рыболов“, живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин „фрау“. Все меняется, когда он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер», — рассказывается в аннотации к картине.

В Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признаны сценарий картины, и исполнение женской роли, сообщили организаторы фестиваля. По итогам пяти фестивальных дней жюри Фестиваля актуального российского кино «Маяк» определило победителей из числа одиннадцати фильмов, представленных в конкурсе 2023 года. «„Лучшая женская роль“ — Лиза Янковская, фильм „Фрау“; „Лучший сценарий“ — Любовь Мульменко, фильм „Фрау“», — указано на сайте фестиваля. «Фрау» был снят в Перми. Он рассказывает об отношениях молодого человека по имени Иван и балериной Кристиной. «Ваня — молодой человек со странностями. Он работает в магазине „Охотник и рыболов“, живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин „фрау“. Все меняется, когда он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер», — рассказывается в аннотации к картине.